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科技．人文聯合講座／誰會是AI時代的馬克思？

聯合報／ 林一平
馬克思（1818-1883）。林一平／繪
馬克思（1818-1883）。林一平／繪

數年前我到莫斯科紅場，在廣場南端看到馬克思（Karl Marx）半身像的紀念碑，就坐下素描。邊畫邊想到一八六七年馬克思的《資本論》，指出機器發展導致資本主義剝削與破壞了生態，影響了工人的勞動與改變生產方式，創造出廣大的無產階級。

「蒸汽機本身，並沒有引起工業革命」，而是「工具機的創造才是促使蒸汽機革命的真正原因」。在「工具機」的廣泛使用與不斷改良之後，產生「機器協作」的分工過程，使得肇始於一七六○年代的工業革命能夠運用大量的勞動人力與機器來進行快速生產。但同時機器也擠壓到工人，形成競爭關係。機器的勞動力出現，立刻成了工人的競爭者。資本家借助機器進行自動增殖，與生存條件被機器破壞的工人數目成正比。整個資本主義的生產體系，是建立在工人把自己的勞動力當作商品出賣的基礎上。分工使這種勞動力片面化，使工人只具有操作局部工具的技能。一旦工具由機器來操縱，勞動力的交換價值就隨同它的使用價值一起消失。工人就會立即失業。

為了對抗資方不合理的剝削行為，許多大規模的勞工運動揭竿而起，一八一九年在英國曼徹斯特發生的彼得盧屠殺（Peterloo Massacre）、一八三○年代的法國里昂工人起義、一八四二年英國爆發現代第一次的總罷工。一八四四年德國西里西亞紡織工人起義，造成重大的傷亡，成為無產階級對抗資本家剝削的標竿事件。隨著生產模式的進步，既有的社會組織變得沒有效率並且與經濟活動產生衝突，這種衝突進而發展為階級鬥爭。

兩百多年後，廿一世紀人類的創造力迎來了另一次巨大的飛躍，人工智能（AI）技術進步迅速，造成新一波的工業革命。而更有甚於十八世紀的蒸汽機，人們發現，AI除了可以進行各種繁重的複雜工作之外，還能夠推理、抽象思考、快速學習和理解複雜的想法，具有更高效的生產力，現代的法律亦難以制約。「AI本身，並沒有引起工業革命」，而是「AI工具機的創造才使AI的革命成為必要」。於是世界重蹈馬克思《資本論》的敘述，隨著AI產業的快速發展，許多人的工作機會逐漸減少，很多職業被淘汰，無數家庭被迫面對失業。

於是，一八四二年的總罷工又以類似的理由在二○二三年爆發了好萊塢最大規模罷工，示威遊行的編劇和演員抗議AI取代他們的創作和演出，破壞了他們賴以為生的分潤機制。歷史正在重演，接下來揭竿而起的會是律師？數學家？會計師？或者是教授？「絕命毒師」的男主角在演員罷工時，大聲疾呼：「我們不允許你們奪走我們的尊嚴！」而誰會是廿一世紀的馬克思，寫出《AI資本論》，鼓動革命，顛覆利用AI剝削白領階級的邪惡資本家？（作者為前科技部代理部長）

工人 罷工

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