聽新聞
test
0:00 / 0:00

設老人學校 人人輪流當老師

聯合報／ 黃願景／大學兼任助理教授（台北市）

老人關懷和長照的議題常有人提及。對於退休健康老人的照護，筆者想倡議設置「老人學校」，希望能引起共鳴。

對老人來說，目前雖然有些課程、照護、老人共餐，但都是零零散散。辦理的單位有政府、民間、宮廟…，經費來源也是有一搭沒一搭，靠政府、民代幫忙爭取、善心人士捐獻，缺乏整合與長期規畫。

少子化之後，很多學校都會退場，政府可利用這些閒置校舍，改造並重新規畫為「老人學校」，由政府承辦，永續經營。

老人就像以往當學生一樣，每天上下學；有學校組織、有班級組織、安排老師來上課學習。課程有知識性、體能性、實做性、趣味性，甚或健康照護性；科目可以是走路、爬山、慢跑、打球等，也可以電影欣賞、唱歌、下棋、做美食、教您使用手機、上網。課程可彈性一點，快樂一些。

除了聘請專家當老師，老人也可輪流當老師，甚至當主任或校長；發揮自己專長，指導烹飪、攝影，或說說當年勇、介紹旅遊等；從準備教材中整理過去的資料、過去的回憶，從中獲得樂趣。

政府辦的老人學校可以提供午餐，如果經費許可甚至可以提供晚餐。如有廚房設備也可由老人負責做出拿手好菜，重溫年輕時同學共餐場景，甚至可幫助孤苦的老人，餐飲準備也可提供老人就業機會。校務行政除由專業人士擔任之外，一些行政工作也可由老人分擔，人人是學生、老師、志工，大家都沒閒著，快樂過每一天。

廚房 長照 少子化

延伸閱讀

徐巧芯陸戰、空戰齊發 許淑華：「殺佛殺神」宮廟反彈

廢巴氏量表以年齡劃分？專家意見不一待討論／長照看護3

未來推動長照3.0 賴清德：巴氏量表已產生問題不得不改

學串珠、中國結 汐止茄苳里長輩開心共餐學手作

相關新聞

富人們的小錢 可救許多窮學童

《聯合報》頭版報導台灣陷入「體感貧窮」，尤其指出貧窮成因一環扣一環，並非「不夠努力」，貧窮的很大因素源於教育。經濟弱勢家...

詐騙集團拉車手 已深入校園

近日高中職與國中小陸續開學，筆者從事偏鄉公立教職已十多年，發現學生守法觀念惡化、校園師生對立問題，呼籲現任或未來的執政者...

知足者富 但貧窮感導致惶恐

友人兄姊見面關心詢問：「小孩在何處高就，內外孫有幾人？」「子女均在北部工作，尚未婚嫁。」我回答。

設老人學校 人人輪流當老師

老人關懷和長照的議題常有人提及。對於退休健康老人的照護，筆者想倡議設置「老人學校」，希望能引起共鳴。

台鐵改革關鍵 在組織安全文化

為喚起對於鐵路安全的重視，交通部近日邀請日本推動鐵路公司安全改革之重要人士安部誠治教授等人訪台，日本專家在二場工作坊與一...

雙語教學 荒唐到極點

二○一七年政府開始推行雙語教學政策，幾年過去，很多教師團體要求立刻停止，因為很多學生根本不知道老師在說什麼，害得老師先用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦