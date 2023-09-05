設老人學校 人人輪流當老師

老人關懷和長照的議題常有人提及。對於退休健康老人的照護，筆者想倡議設置「老人學校」，希望能引起共鳴。

對老人來說，目前雖然有些課程、照護、老人共餐，但都是零零散散。辦理的單位有政府、民間、宮廟…，經費來源也是有一搭沒一搭，靠政府、民代幫忙爭取、善心人士捐獻，缺乏整合與長期規畫。

少子化之後，很多學校都會退場，政府可利用這些閒置校舍，改造並重新規畫為「老人學校」，由政府承辦，永續經營。

老人就像以往當學生一樣，每天上下學；有學校組織、有班級組織、安排老師來上課學習。課程有知識性、體能性、實做性、趣味性，甚或健康照護性；科目可以是走路、爬山、慢跑、打球等，也可以電影欣賞、唱歌、下棋、做美食、教您使用手機、上網。課程可彈性一點，快樂一些。

除了聘請專家當老師，老人也可輪流當老師，甚至當主任或校長；發揮自己專長，指導烹飪、攝影，或說說當年勇、介紹旅遊等；從準備教材中整理過去的資料、過去的回憶，從中獲得樂趣。

政府辦的老人學校可以提供午餐，如果經費許可甚至可以提供晚餐。如有廚房設備也可由老人負責做出拿手好菜，重溫年輕時同學共餐場景，甚至可幫助孤苦的老人，餐飲準備也可提供老人就業機會。校務行政除由專業人士擔任之外，一些行政工作也可由老人分擔，人人是學生、老師、志工，大家都沒閒著，快樂過每一天。