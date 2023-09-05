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知足者富 但貧窮感導致惶恐

聯合報／ 李政達／科大講師（台南市）

友人兄姊見面關心詢問：「小孩在何處高就，內外孫有幾人？」「子女均在北部工作，尚未婚嫁。」我回答。

自己的小孩雖有固定工作，收入亦屬中上，也有交往對象，但卻買不起房，亦未存足育兒準備金，而僅追求閒暇時出國旅行，偶爾吃吃大餐的小確幸。看在眼裡，我們這些老傢伙也只能以「年輕人有自己的想法，勉強不得」自我解嘲。

誠然，在不吃不喝得超過十年以上才能存足購屋金的今日，除非家有恆產，否則賣掉南部透天厝只能買雙北一間小住宅。問題是退休後兩夫妻去住哪？即便有退休金，難道不必為養老長照打算？我們還能怪年輕人不婚、不育嗎？

此外，年輕人未有非分之想、腳踏實地的去做，沒有去追逐能力所不及的金錢遊戲，是我們足堪告慰的。人無橫財不富的貪念一起，誰能跳脫歹徒精心設下的陷阱？看到人家穿金戴銀、日進斗金，誰能不受誘惑？

友人提及六十年代石油危機，父執輩合夥做生意；時局雖內憂外患，但肯做不怕沒飯吃，民心踏實。反觀今日面臨台海危機，許多人熱中短線操作，現金入袋方不致惶恐。

我們都明白「知足者富」的道理，但颱風假一早攤開《聯合報》看到「貧窮台灣」報導，不免有感而發。

颱風假 透天厝

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