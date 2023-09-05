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富人們的小錢 可救許多窮學童

聯合報／ 尤英夫／賽珍珠基金會榮譽董事長（台北市）

《聯合報》頭版報導台灣陷入「體感貧窮」，尤其指出貧窮成因一環扣一環，並非「不夠努力」，貧窮的很大因素源於教育。經濟弱勢家庭每日忙於生計，有時連健康都搞垮，難有多餘心力顧及孩子課業和未來。個人因為曾多次陪社工去做家庭訪問，對報導深有同感。

台灣新住民及其子女已經超過一百萬人，我們基金會專注照顧的就是經濟極為弱勢的他們，且這些家庭多數沒有男主人。女性能工作的，百分之百都去工作，而她們的收入，絕大多數每月薪資平均不到二萬元，這些很少的錢就要撐起家庭經濟。

台灣本地人至少有人脈可以連結，找親朋好友幫忙，但新住民幾乎是人地生疏舉目無親；如果不是中國大陸來的，日常溝通的語言就有問題，更不用說中文書寫。至於在家教母語不太可能（其實母語是優勢），因為工作已經花掉太多時間，以致沒有剩餘時間。

個人相信「知識會帶來財富」，有受教育的新住民孩子將來一定會有前途，並進而帶領家庭改善經濟情況。他們不應因家中經濟導致學習受阻。個人曾遇到帶二個小孩的離婚婦女，收入只有二萬多，卻要支出一切費用，小孩十六歲就被迫打工自賺學費，最後得憂鬱症。但在獲得經濟援助後，小孩竟在大學二年級時在班上得到第一名！可見經濟條件改善了，學校成績就會進步的。

台灣有很多高所得的人，若這些有錢人肯撥出一些小錢來幫助窮困小朋友的教育經費，一定是不損己又利人吧！

新住民

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