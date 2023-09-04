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外島籤改志願制 從新訓開始
明年將恢復一年期義務役，國防專家指出，一一三年國防部預算書顯示，明年金門、馬祖等外離島預計分發七百人，等於平均每十三名義務役人員就有一名可能到外離島服役。準役男抽到「金馬獎」的機率還滿高的。
國防專家擔心，在服役條件艱苦的外離島，恐引發管理風險，建議以減少役期或增添加給等誘因，鼓勵義務役自願選擇前往外離島。筆者認為志願取代抽籤應該可行，提供誘因第一優先是增添加給，至於減少役期應與義務役在離島新兵訓練連結。
筆者在馬祖長大，從小和居家後山營區的軍中弟兄關係密切。我們家的營生經濟收入也泰半來自這些阿兵哥。自從金馬解除戒嚴與廢除戰地政務之後，因為「撤軍」的結果，原來仰賴駐軍的商家轉為投資離島觀光民宿等業務，已看不到往昔假日時流連街頭閒逛消費的阿兵哥，軍營也任其荒廢。
外離島服役若採志願原則，筆者建議在金馬離島已經荒廢之營區成立「新兵訓練中心」。如果讓更多的役男只在金馬接受新兵訓練，但服役在台灣本島也是可行。
總之，讓我們的役男有機會提早接受離島金馬服役的洗禮，且能活絡已經消失阿兵哥商機，一舉多得，希望國防部與金馬縣市政府推一把。
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