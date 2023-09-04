一再道歉 台鐵何時改

實在令人無法相信，兩年前發生事故的太魯閣號車廂竟然發現許多當時罹難者的遺骸、遺物！這是什麼離譜狀況？回想當時花蓮地檢署、運安會、鐵路警察局等單位不是已經現場勘驗、已經完成勘驗筆錄？這麼多單位和這麼多人不知對近日的發現做何解釋？但是台鐵給社會大眾的解釋是，因為台鐵「只做原狀保存」！

其次，台鐵又道歉了！台鐵實在應該算一算其道歉的頻率，火車出事道歉、列車嚴重延誤道歉、班次脫班道歉、各種設備故障道歉、列車追撞、出軌道歉……不斷地道歉，卻不斷發生需要道歉的事！每次嚴重事故之後的道歉和調查檢討報告，總是讓人懷抱一絲希望，期盼不要再有道歉了，但是，一次又一次的道歉，台鐵簡直成了放羊的孩子！

道歉的定義，是道歉人因為發生不當或危害他人的事，承認自己做錯了，會改正錯誤，負起應負的責任，給予補償。很多人也許認為道歉是美德，勇於認錯是不容易的，尤其是高位者。但是，道歉已悄悄變質了，媒體上看到許多廉價無用的道歉；尤其高官的頻繁道歉卻無作為，讓我們印象深刻。道歉只是為了平息對自己不利的風波擴大（譬如MeToo事件中為過去性騷擾行為道歉）、只是為了保官位（譬如官員失德失能卻說是一時失言）、只是為了博取輿論同情（譬如選舉時常常道歉），只是為了掩蓋更多錯誤（意思是我已經認錯了，不要再追究其他事情了）。是啊，道歉只是說一句抱歉而已，有什麼難的？說一句抱歉就能換來原諒，或扭轉對自己不利的局勢，不是太容易了嗎？

在廉價無用的道歉中，道歉者滿臉委屈、無奈，表情是「你看，我已經很委屈自己，我都道歉了，你應該滿意了吧？」或者加上「我會全權負起責任」（不知道到底負了什麼責？）更令人生氣的，除了道歉，還常常會加上為自己卸責辯解，「所以會發生這樣的事是因為……」（暗示其實不是我的錯，而是其他原因，他人的錯），這是道歉嗎？

沒有誠意的道歉令人反感，不能真正反省的道歉令人厭惡，而拿道歉來為自己止血的道歉令人作嘔！它表示的是「不要追究下去了，我不是道歉了嗎」？或「我道歉是不得已的」，或「這是別人的錯，不是我的問題」。但是社會大眾和受害者期待的是反省與表現誠意，去做真正可以補償受害者的行為，或對社會大眾有所交代。我們要的是：不要再犯錯了！

由於台鐵是和大眾關係密切的交通工具，大家最後總是選擇原諒，選擇相信；相信台鐵能夠振作起來，面對問題，積極加強安全訓練和措施；相信它能落實檢討與改善，希望有一天，我們搭台鐵時都能安心。

對這樣的信賴，難道台鐵不能拋棄廉價的道歉，回報以確實的改變嗎？