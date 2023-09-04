進口蛋惹議 省思國家為何失敗

近日立委爆料，一家資本額僅五十萬、疑似一人公司的「超思」，進口國外雞蛋竟獲當時農委會的間接鉅額補貼。對比先前被質疑的綠營權貴炒作綠電、「小吃店」進口快篩、疫苗採購疑雲等案，讓人不由感慨，面臨蛋荒、缺電、疫情等危機，何以少數人總能「小公司作大生意」，藉機發國難財？如長此以往，台灣會不會「失敗」？

根據經濟學名著《國家為什麼會失敗》一書研究，富國所以富，窮國所以窮，非由地理因素、文化傳統或無知的政策。

關鍵在於一個社會採何種經濟與政治制度。簡言之，若能將經濟機會與利益開放分享、致力保護個人權益，並在政治上廣泛分配權力、建立制衡，並鼓勵多元思想（作者稱為「廣納式制度」），則國家易邁向繁榮富裕。反之，經濟利益與政治權力只由少數特權菁英人士把持，犧牲了多數人與整體社會，將阻礙競爭、不利創新進步（作者稱為「榨取式制度」），國家必然走向衰敗。

聽說蔡英文總統上任前也曾埋首研讀本書，但不知是否為謠傳？未能讀懂？還是讀得太透徹？其執政七年多下來，利用一黨獨大、掌控媒體、打壓在野勢力，成功將行政、立法、監察、司法等權力一把抓。

台灣的現狀不正符合或走向書中所謂「榨取式經濟制度與榨取式政治制度互為支援」、「榨取式政治經濟制度將權力集中少數人手中，這些人因此有動機為謀取私利維持並發展榨取式經濟制度，並運用所得的資源鞏固自己的政治權力」？

本書早言大陸經濟成長僅是威權統治（榨取式制度）下的產物，缺乏廣納性經濟制度，可能後繼無力；對比對岸今日困境，該預測恐已成真。

至如何避免淪為「失敗國家」？按本書所提解方，無非讓「政治權力多元化」，即將制度導向廣納式，以「創造性破壞」打破窠臼，終結少數瓜分的榨取狀態。就國內而論，代價最少、最快的改革路徑，不外政黨輪替。退一步言，至少也應重建、強化監督制衡的力量，始能避開「榨取式經濟與政治的惡性循環」。

為此，我寄希望於二○二四大選。