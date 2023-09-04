颱風警示單連環發 流於表面功夫

又到了颱風季。上個月台灣各縣市遭受了突如其來的大雨，多項公共設施以及許多學校均受到一定程度的損害，必須修復。而中央氣象局針對海葵颱風更已發布海上陸上颱風警報，國民均應嚴加防範。

但教育部目前的做法，通常會在這段期間透過校安中心不斷地發布警示單，各級學校必須上網站按「點閱」，如果時限內未點閱，教育部會將未點閱學校的名單給各縣市政府教育局處，於是各教育局處又急急忙忙地催促學校端盡速點閱，代表已經收到教育部的訊息。

身為教育第一線工作者，深覺此舉只是上級推卸責任的做法；發布一些公告，代表長官有告知了，如果有什麼災害，那就是學校的問題了。而且內容每次都大同小異，不外乎是要加強清淤、慎防坍方落石、易淹水學校物品不要放在低樓層等內容，卻完全無法提供有效且實質的援助。

校安中心的通知只能點閱表示已讀，完全無法反映出學校即時的需求。

試想，如果學校位在海邊，需要發電機及抽水機備用；偏遠學校如果怕網路中斷，需要設置臨時基地台；學校人力不足，需要國軍支援人力協助將一樓設備搬到二樓；學校需要臨時提供師生食物等等，這些需求教育部可以及時提供嗎？還是教育部或地方教育局處也只能說「這不是我們的權責」，需要統一調配？

且如果學校因為颱風或暴雨導致災害，發生停水停電、網路中斷的情況，請問該如何「點閱」？當所有的人力都在忙著裝沙包、防止災害擴大時，誰有心思去為了提高校安中心的點閱率而撥空去點閱？

因此，請行政機關能做一些真正對第一線有幫助的事情，不要只做一些表面功夫；除了無謂的人力耗費以外，沒有一點實質的效果。