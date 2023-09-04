面對學生「類黑道」 教師也很無力

新竹一名女高中生疑因一件五百元的吊帶褲，被多名少女扒衣、呼巴掌，一旁觀看的男生不但沒有制止，還拿手機錄影，乖張離譜行徑，令人咋舌。

為五百元凌虐同學，是典型的「校園霸凌」；難以置信的是，仿效黑道暴力討債的虐人狠勁哪來的？是什麼樣的成長環境，讓他們提早「社會化」？扭曲觀念和偏差行為怎麼形成的？是家庭教育失能，還是學校教育失敗？

霸凌事件中，一位加害者的爸爸坦言「教導無方」，然學校就全無責任？可真實情況是，面對學生愈來愈江湖味的「類黑道」行徑，學校根本束手無策。

一位督學到國中訪視，下午第一節下課後，他詢問上課老師：「學生一大半趴著睡覺，妳怎不叫醒他們？」懷孕的女老師回：「我試過，沒用，而且他們一個個都比我高，萬一對我動粗，我怎麼辦？」督學默然。

上課鐘響，老師叫仍在走廊聊天的三名學生進教室，學生理都不理；當老師第二次喊叫時，其中一名學生用台語大聲回嗆：「叫啥小啦？恁爸沒厭（不想）讀冊啦！」嚇得老師趕緊閉嘴。

還有，生教組長只是提醒躲在廁所角落的學生別抽菸、罵髒話，放學後他的車胎就被刺破了。

犯罪年齡層下降，毒品、黑道滲入校園，絕非危言聳聽，教育部再不有所作為的話，這些動輒嗆聲、撂人打架的青少年男女，遲早會成為幫派和詐騙集團的生力軍。

教育部雖訂定「校園霸凌防制準則」，卻未授予學校必要的管教權力。面對桀驁不馴、甚至與校外幫派結合的學生，學校能做的就是通報、安撫。但除非警方介入，否則所謂的「輔導」，對價值觀已定型、不認為自己做錯事的青少年來說，根本起不了「心靈改造」的作用。

防治校園霸凌，還是應回歸家庭教養和學校教育的基礎點。老師最了解班上學生的學習狀況、情緒狀態及與同學的互動情形，遇有偏差行為即予糾正，並適時教導平等尊重、互助友愛觀念，在霸凌跡象萌發前即予消弭。家長則應和老師密切合作，除在家做好身教、言教外，也隨時關注孩子的身心狀況及行為表現，確保不被霸凌，也不會去霸凌人家。