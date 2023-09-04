科技．人文聯合講座／退而不褪：戰情室啟示錄

張俊哲 許多到過我實驗室的朋友，都會被門上斗大的「戰情室」吸引，更好奇這三個字出現的原因。在九三軍人節的隔天，也是本專欄周日公休後的第一天，請容我分享這段故事。當然，誠願此時此刻正在辛苦執勤的國軍官兵能平安服役，為國珍重！

當義務役期還是兩年的時代，大多數的少尉預官把當排長、背值星視為苦差事；我，也不例外。雖有連長的充分授權和支持，加上班長們的熱心協助，我還是得全天繃緊神經，處理各式的勤務。因此，在某天得知獲派團部，擔任作戰參謀時，我竟有股待退的錯覺，以為從此可脫離苦海。其實那時我還有將近一年的饅頭要數，才能退伍。

告別了連部「值星官」的苦差，取而代之的是團部「戰情官」的煩差，而且要全天候待在「戰情室」，真是始料未及！簡而言之，在戰情室雖少了體能負荷，但卻多了心理煎熬。以前只要面對一個連，後來卻要面對師部、營部，加上十幾個連，可謂「狀況連連」。難怪英文版的戰情室被直譯為「狀況室（Situation Room）」，真的一點也不為過。

如果有人問我：你在戰情室做了什麼？我的標準答案一定是：無可奉告。但如果問我：你在戰情室學到了什麼？我一定會回：危機處理與溝通協調。戰情官的經驗告訴我：戰情室不是教室，紙上談兵只會誤事；戰情官必須在第一時間聯繫部隊，回報狀況，使命必達；若稍有疏忽，都可能延宕任務、危及袍澤。直到今日，我仍深感當年的戰情室，簡直就是心理素質的重訓室。

因此，每次整修實驗室後，我總在門上復刻「戰情室」，用這三個字所蘊含的歷史記憶來激勵自己，切莫懈怠。在軍人節的凌晨，我將心得歸納如下：

（一）研究視同作戰：此與「演習視同作戰」同理，皆須以專業、嚴謹的態度面對；用玩票、敷衍之心態從事軍演和實驗，我還未見成功之例。

（二）情報即是力量：精研關鍵之軍情與文獻，並進一步綜合剖析，方能使兵演與科研不斷聚焦，穩健向前，尋求突破。

（三）團結就是力量：個人的戰功固然重要，但團隊的戰績更加重要；團隊形象是個人表現的最佳代言；克服自私，相互支援，才是致勝之道。

（四）失敗沒有藉口：勝敗雖兵家常事，但惟有誠實地面對敗因，勇於修正，方能提升演訓品質和實驗成功率。

我想上述這幾個原則不僅適用於國防與科研，亦可適用於各行各業。

退伍後，每逢和曾任戰情官的朋友們敘舊，大家總喋喋不休，要聊到特大杯咖啡見底，當年的演習才被迫結束！我很訝異在這麼多年後，這段專屬「戰情室」的記憶，依然未曾消褪。究其原因，我認為「熬過苦」、「撐過難」、「被稱讚」，造就了我們心中的「榮譽感」。這種精神戰力，我們終身受用。謹與讀者分享，也再次感謝當年的同僚與長官。

（作者為台大教授、出版中心主任）