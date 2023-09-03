名家縱論／兩岸交流才有和解與和平

距離明年初我總統大選還有四個月，在非綠陣營還在混亂中尋求整合之際，北京對台灣的選舉似乎已有定見，不論哪個黨的參選人當選，大陸的對台政策仍然要服膺於「中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」的總體目標，盡最大努力完成和平統一，但是在「極限思維」的設想下，已經做好民進黨繼續執政的準備，未來北京對民進黨政府的策略將是「硬的更硬」，而對民間則不會「軟的更軟」，而是「軟的一樣軟」。

如此就可理解為何北京在選前就對賴清德定性定位為「台獨工作者」以及「麻煩製造者」，雙方已經是「敵我矛盾」的關係，不可能因為他當選而存在接觸與溝通的可能，只有堅持鬥爭的路線。最近陸委會表示將規畫陸籍團客來台的可能，從宣布日起，以一個月為準備期，將視大陸回應再確定實施日期。大陸國台辦則嚴厲批判民進黨政府的規畫開放是「畫餅」的政治宣傳，是「名放實擋」，並且以三個「前所未有」抨擊，兩岸政府關係的前景值得憂慮。

當兩岸政府完全缺乏互信，形成負面的螺旋下行關係時，地方政府與民間的呼籲與實際行動，就成為避免兩岸關係垂直降落的重要來源。最近台北市長蔣萬安訪問上海舉行「雙城論壇」，為低迷的兩岸關係注入了一股暖流，蔣市長在論壇演講中，藉著歷史與文化的連結，沒有制式化的政治口號，自然傳達了兩岸共同的理念，可以做為兩岸地方政府交流的楷模。

如果兩岸增加交流的數量與範圍，台灣內部就不會充斥著兵凶戰危的報導與氛圍，也可以避免資訊閉塞，產生誤判，更值得關注的是我們在中國研究可能產生的偏態。

台灣的中國研究一向在國際上享有盛譽，主要歸因於兩岸同文同種，較能體會中國人的習性，加上長期與大陸交往、談判、對抗的經驗，因此對大陸資料與人物的解讀、情勢研判與預測方面，具有先天性的優勢，外國的中國研究學者經常到台灣取經。

但是現在受到美國為首的西方世界對抗中國的影響，台灣的中國研究則是趨向防衛為主，聚焦於如何因應中國大陸的各個面向的威脅，這當然是國家安全的關鍵議題，但是如果將一切中共的言論與作為都視為認知作戰與統戰，再也不需要到大陸訪談與調查，就有「管中窺豹」之虞了。長此以往，台灣的中國研究可能淪為防中、抗中的工具，失去了分析客觀、理解深刻的優勢地位。

兩岸對峙的格局或許不能扭轉，但是過程仍然有貢獻所能，穩定局勢的機會，因此支持兩岸交流與和解的地方政府與民間人士，應該以維繫和平，避免戰爭為首要目標。民間財團應有雄心成立世界級的中國研究智庫，以及補助學術界的中國研究，才能真正掌握廿一世紀國際情勢發展的脈動。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）