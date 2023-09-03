開放移工 成選舉贈品

國民黨總統參選人侯友宜日前推出特定民眾申請家庭看護移工免經巴氏量表評估的政見，沒想到民進黨立馬超車，提出直接讓已使用長照後再申請移工的家庭，也可免經巴氏量表評估，並再加碼多元認定方式，讓「想請的家庭都能請到」。

以移工來解決家庭照顧問題，已經卅年。正式的長照政策也已經超過十五年，兩個以「解決照顧問題」為核心的政策，到今天依舊是平行拉扯，甚至淪為選舉工具，兩黨在此議題上表現都不及格。

在長照布建的這十五年以來，雖然資源在成長，但是聘雇移工的家庭也未曾減少，自長照十年計畫（九十六年）開始時的十六萬餘戶，到新冠疫前達到廿三萬餘戶，受到疫情影響減少到十九萬餘戶後，今年又再慢慢回升到廿餘萬戶。陳建仁院長說要讓需要的民眾都能請得到，那麼國內長照未來發展的目標將如何調整？是要取代國內長照的布建嗎？執政者有責任說清楚。侯友宜說部分申請人取消巴氏量表評估，那麼其他申請人仍要使用巴氏量表，這是一國兩制嗎？未來要全面取消嗎？兩黨把沒有選票的移工當選舉小物一樣送給民眾大利多，但都沒有講出台灣面對人口持續老化及現有長照量能尚不足的現況，以及移工勞動力供給與長照資源布建之間，要如何調配與整合。

在此之前，民間學者至少已提出將移工納入長照人力，給予訓練、甚至納入居服派工的建議，亦有針對巴氏量表與長照ＣＭＳ評估應整合的呼籲，而主政的衛福部始終不承認移工對家庭照顧的貢獻，也無意視移工為長照人力。而今執政黨與參選人把移工送給家庭，當成選票工具，沒有政策的整體思維，只有短線的選舉操作。

不論家庭看護工的引進與管理，或者長照政策，都是為解決家庭照顧問題，民眾也希望有簡便的申請程序，得到適當的服務，聘請家庭移工是民眾的重要選項、兩黨都提出申請評估的多元認定方式，但巴氏量表始終陰魂不散，說穿了，用個簡便措施，討好了為照顧而焦頭爛額的家庭，終究沒有回到兩個政策的源頭去整合，也未斬釘截鐵的要廢除巴氏量表，完全只是炒短線。

在持續高齡化的今日，勞動力不足的問題也更加明顯，執政者對於外籍勞動力既不敢捨棄，又不願重視，不見移工勞動條件問題，還加碼放送，可想見對於長照使用後期的人、或者八十歲以上又有特定疾病的人，照顧的挑戰與困難度更高，沒有協助移工照顧技能的資源，沒有建立勞雇共照的輔助措施，更欠缺評估媒合的機制，大開移工入家戶之門後，可能是累積更多勞雇爭議，頻繁轉換勞雇，更是家庭的噩夢。

移工無選票，卻不幸成為選舉中的優惠贈品，請參選人告訴選民，長照政策與移工政策要如何整合，簡便措施之後更難解的照顧問題，誰是後援？倉卒加碼，實在有負選民所託。