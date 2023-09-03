拿出魄力 改革看護移工

侯友宜提出四項長照政見，民進黨政府只採最簡單的開放巴氏量表，但其實還有看護移工一定要跟長照資源和訓練結合、提升照護品質等政見，民進黨政府可能因無法改變長照制度而予以漠視，凸顯其無力應對超高齡社會，而毫無配套的開放巴氏量表只會加大貧富家庭照顧資源的差距。

筆者建議，外籍看護聘雇制度要全面變革，廢除個人聘雇制度，將外籍看護以公司聘雇後派至需要照顧的家庭服務，將外籍看護納入長照制度管理，請侯友宜展現「既然大家你推我推，我來當總統，我來做」的氣度。

現行外籍看護由人力仲介引進來台後，就交由各家庭，但各家庭大部分欠缺照顧經驗，更遑論管理經驗，不知如何教導與管理外籍看護工，只有一味將照顧責任丟給外籍看護工，甚至外籍看護不只擔負照顧責任，還要幫忙做生意、接送小孩、做家事等非照顧工作，導致外籍看護逃逸頻傳，而雇主被懲罰，根本無法提升照顧品質。

東南亞各國因本身經濟發展等因素，對於勞動人力輸出愈加緊縮，如果以公司聘雇外籍看護工，筆者認為可以提升政府與政府談判的力道，減少被敲竹槓的機會，降低仲介費用，而且公司至少比個人聘雇更可要求其建立「選才、訓才、育才、用才、留才、考才及離才」的人事制度，外籍看護可以有訓練與晉升的管道，讓外籍看護納入勞健保，如此良好的福利制度，會讓各國更願意將人力引進我國，還能讓我國的人權紀錄加分。另外，在正常的管道下，更可以減少外籍移工的地下經濟。

況且，全天候的照顧並非一人可獨撐，筆者擔任居服員多年，經常看到一個外籍看護工照顧兩個失能長者，常常筆者過去服務時，個案早已浸泡在屎尿的尿布裡多時，只因外籍看護長期下來已經疲憊，家屬不擅管理又不聞不問，任由外籍看護在家講電話，想著如何如何賺錢以及如何逃離這個環境。如果由公司聘雇外籍看護，將外籍看護納入長照資源，由公司評估案家的需求後，採三班制或是多人團隊進入案家照顧，甚至進入住宿型機構照顧，可以減少案家或住宿型機構的管理壓力，也可以提升我國照顧品質。

其實外籍看護的改革不需立專法，難度不高，只需要魄力，跨部會整合，更要大力整頓人力仲介的不法利益，需要正氣凜然的侯友宜，期望侯友宜市長能有此番魄力。