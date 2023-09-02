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高齡受刑人怕孤獨死陷憂鬱 緩解心理問題成新挑戰

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民苦蛋荒 誰發國難財

聯合報／ 蔡爰／退休教師（新北市）
為了解決缺蛋窘境，農業部自今年三月啟動進口蛋專案計畫，卻因資訊不透明，引發爭議。記者劉學聖／攝影
為了解決缺蛋窘境，農業部自今年三月啟動進口蛋專案計畫，卻因資訊不透明，引發爭議。記者劉學聖／攝影

屢屢蛋荒影響民生，是國人共有的經驗。政府花了五點七億元補貼進口蛋，每一分錢都是民脂民膏。其中有家名為超思的一人公司，進口八千萬多顆蛋，占進口蛋總數逾六成，資本額卻才五十萬元，不免引人側目。

這邊民眾苦於蛋荒，那邊是抓準獲利商機，想不生氣也難。缺蛋不是一朝一夕，權責單位未早做準備，也未能及時因應。究竟是無能，還是無心？蛋荒愈多、需求愈大，進口也愈多、獲利也愈大。坐視蛋荒，增加商機。無能，讓國人失望；無心乃至黑心，被全民唾棄。

進口快篩試劑，小吃店負責人有詐騙前科，得到衛福部十六億元標案；原本是銷售印表機及墨水匣的公司，涉嫌進口大陸黑心快篩假冒為美國品牌，也得到二點四億劑的配額。

罄竹難書、比比皆是，這邊民生疾苦，那邊發國難財，黑白不分、價值顛倒。新加坡總理李顯龍呼籲人民，要監督政府、保持正義感。我們呢？

快篩試劑 詐騙 美國

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