民苦蛋荒 誰發國難財

屢屢蛋荒影響民生，是國人共有的經驗。政府花了五點七億元補貼進口蛋，每一分錢都是民脂民膏。其中有家名為超思的一人公司，進口八千萬多顆蛋，占進口蛋總數逾六成，資本額卻才五十萬元，不免引人側目。

這邊民眾苦於蛋荒，那邊是抓準獲利商機，想不生氣也難。缺蛋不是一朝一夕，權責單位未早做準備，也未能及時因應。究竟是無能，還是無心？蛋荒愈多、需求愈大，進口也愈多、獲利也愈大。坐視蛋荒，增加商機。無能，讓國人失望；無心乃至黑心，被全民唾棄。

進口快篩試劑，小吃店負責人有詐騙前科，得到衛福部十六億元標案；原本是銷售印表機及墨水匣的公司，涉嫌進口大陸黑心快篩假冒為美國品牌，也得到二點四億劑的配額。

罄竹難書、比比皆是，這邊民生疾苦，那邊發國難財，黑白不分、價值顛倒。新加坡總理李顯龍呼籲人民，要監督政府、保持正義感。我們呢？