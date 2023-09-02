苦民所苦 鬆綁長照制度

看到總統參選人侯友宜的政見中加入長照議題，包括八十歲以上長者、七十至七十九歲患有癌症二期以上長者免巴氏量表，令許多實質照顧者拍手叫好。過去引進外籍看護，或許政府對引進者別有居心或擔心外籍看護遭挪作他用而有諸多顧慮，因此如同防賊般設限，巴氏量表的高門檻，更令許多急需協助者被摒除在外。

如今勞權上路、薪資高漲，本籍看護鮮少有人請得起，政府儘管強調長照超前部署，卻只是打高空、唱高調，完全不知實質照顧者的疾苦。需要被照顧者就因為是嚴重弱勢，照顧者又已身心俱疲，才會冀求看護幫忙。但主事者卻倒向維護、照顧看護者的權益，對照顧者與受照顧者是否有需求則心存質疑、多所刁難，以致設下重重關卡，讓申請者知難而退。

其實，除了受照顧者年邁、身心功能有重大障礙外，照顧親人長期身心靈不堪負荷，亦是引申請發迫切需求的主因。

政府應該關切的是引進的看護有無名實不符情事，而非在受照顧者的資格認定上作文章，斤斤計較於巴氏量表的分數。