長照解方 要靠世代互助

這幾天最熱門的民生話題應該就是巴氏量表。侯友宜陣營拋出將對八十歲以上長者、七十至七十九歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表，能直接申請外籍看護工的政見。陳揆接力宣布未來將放寬家庭看護移工的申請門檻，研議能夠符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式，希望讓有需要的民眾都可以最簡便的方式申請家庭看護。

聘僱家庭外籍看護工絕對不是解決長照需求的萬靈丹，但為何巴氏量表會被視為各陣營之長照解方？係因長照2.0的服務對象雖包括了評估等級高、重症的被照顧者，但實際上，評估等級愈高、愈重症的被照顧者，使用長照服務的比率卻愈低，換言之，當被照顧者需要更密集或夜間服務時，轉而聘僱家庭看護工成為主要選項。這是因為長照2.0提供的居家服務與日照服務時段仍以白天為主。如何讓已聘僱移工家庭銜接長照服務，讓被照顧者「白天使用長照服務，夜間有需求時自聘移工照顧」的組合，聽過且願意使用「長照服務」家戶應持續追蹤服務使用狀況，才應是長照解方。

事實上，家庭看護移工因受聘於單一雇主，始終未被納入勞基法，其休假、薪資、福利與廠工差異愈來愈大，致使失聯或轉換職場問題頻傳。雖然勞動部去年針對聘僱移工家庭提出短期薪資補貼策略，讓家庭看護工的薪資從一萬七千元提高至兩萬一千元，仍無法解決照顧密集度高或困難個案之家庭留任移工的困境。

更重要的是，雖然勞動部與衛福部對家庭看護移工都提供照顧技巧、語言訓練等資源，但雇主通常不願讓移工外出上課。「移工想休息，但雇主不允許」是最大的問題；但不讓移工休假，不僅持續導致台灣的人權汙名，更會讓失聯移工問題持續發酵。

國發會已推動制定「新經濟移民法」，參考國際做法，留任有照顧經驗的移工。其中，直接引進中階技術人力部分，人力定義需符合一定薪資水準，係指達到長照2.0計畫照顧服務員之月薪三萬兩千元，但家庭看護工至今薪資僅為兩萬一千元，機構看護工雖適用勞基法，但多數機構聘用外籍看護工薪資是採取最低薪資 。如何因應未來長照發展所需人力，除厚植國內人力資本與強化數位知能、提高生產力外，留任質優移工亦應被納入政策選項。

此外，不論是聘僱外籍看護工或是一對一的居家服務，都與國際推動的「成功老化」目標背道而馳，台灣的平均餘命已達八十一歲，很多長者，或我們自己應該期待老年生活是健康且獨立自主，而非仰賴照顧者隨侍在側。基於成功老化理念，且考量失能長輩人數增加速度，新增社區共同照顧支付基準，服務樣態培養為一對多之日照的社區照顧服務，才是創新政策。

再者，透過照服員到家陪同參與社區活動，且中央與地方積極盤點閒置空間，空間運用需要鼓勵共享，讓數項服務共設一處，且有各種交通接駁，藉此提高健康與長照服務的可及性，讓長者長照服務提供不是促使依賴與永久失能，服務的介入應是提升生活自立能力與維持社會參與，藉由功能維持與回復，維持獨立的生活樣態與生命尊嚴的自主，推動台灣進入世代互助的超高齡社會，才應是台灣進入超高齡社會的政策處方。

最後，巴氏量表涉及跨部會政策的整合，中長期應以整併目前雙軌分立的長照體系為政策目標，這才是總統參選人高度應提出的長照政策。