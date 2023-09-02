別讓家庭問題 成為軍人另一個台海

軍人節前夕，做為一個從正期軍官退伍的家庭教育學者，職業軍人的家庭、婚姻問題，似乎是台海以外的另一個戰場。

過去的職業軍人家庭觀，具備極強烈的道德性。軍人要具備犧牲家庭，隨時為國捐軀的準備；軍人的眷屬，則必須具備獨立的個性。因為先生長期在外捍衛疆土，回家是一種奢侈的福利，將家庭置於國家之後則是基本的認知。

然而，此種認識在現今社會，逐漸難以續存。一方面由於戰爭發生可能性低，輪調外島的機會大減；因此職業軍人就職於戶籍地、外宿的機率增加；二方面，由於現代家庭型態轉變，女性勞動參與率日增，不再認為照顧孩子、處理家務的責任應由女性獨立擔當。因此，兩種情結交錯下，現代女性可能認為，即便是職業軍人，亦應回家共同擔當家務。而部分駐地、受訓離家較遠，不能回家的已婚軍人，則可能因為血氣方剛，在兩性互動較家庭更為頻繁的營區內，發生違反兩性營規之事。

上述在上一代的職業軍人家庭內極其少見的狀況，在我陪伴的案例卻屢見不鮮：由於丈夫在南部駐地，太太整個暑假必須「一打三」，造成太太忍無可忍而言及離婚；另一個案例則是先生在受訓過程中，因平日未能回家，而與互動較密切的女性學員發生婚外情，最後終究與元配離婚收場。

這些老一輩軍人以道德性約制，較少發生的家庭問題，在兩性平等意識抬頭的家庭論述中已不復存。國軍高層若未能看見因時代變化的家庭結構改變，當人民只把軍人當做工作，而非偉大到必須犧牲家庭的志業；倘使軍中不能因應家庭觀改變而作出相對改革，職業軍人未來有可能成為婚姻市場的弱勢。

故此，為了讓職業軍人無後顧之憂，能兼顧工作與家庭，更廣泛興建職務官舍，讓每個有需求的職業軍人，因家庭就在營區附近，甚至在營區內，除非必要，每個晚上都能回家，至少都能跟孩子吃晚飯，以減少另一半獨自照顧家庭的壓力，似已成不可抗拒之趨勢。因為提供已婚職業軍人官舍及完整的生活、育兒、就學機制，更可以減少其經濟壓力，達成長留久用之目的。

此外，由於軍人特殊、必須快速決策之職業性質驅使，以及下了命令隨即要求部屬達成任務之期待，很可能會轉嫁至婚姻及親子關係上，都可能不符現代家庭對於丈夫及父親之認知。因此，過去或許無須，但現代軍人，很可能更有必要施予婚姻教育及親職教育，使其了解與其職業性質不同的家庭關係。才不致讓軍人困於婚姻、家庭衝突，戰場難以收拾。

這是傳統軍人意識與現代社會發展的扞格，不能不克敵制先，才不會外部敵人沒來，先被充滿違和的家庭問題打敗了。