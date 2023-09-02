蘇永欽教授一再撰文，呼籲賴清德應該主動提案修改選罷法，讓選出來的總統更符合民主原則，避免政治動盪。

以目前的政治局勢，蘇教授的擔心是有理有據的。明年的總統大選，賴清德可能以不到四十％的選票當選總統，這表示有六十％的人民反對或不支持他擔任總統，所以他是「相對多數」而不是「絕對多數」人民認可的總統，這顯然不符合「多數統治」的民主原則。因此蘇教授建議民進黨以立法院的優勢席次進行修法，總統選舉如果第一輪投票沒有一個人過半，前兩名再選一次，以確保新總統得到「絕對多數」人民的同意，這樣的總統比較具有正當性，也比較容易維持政局的穩定。蘇教授認為，如果賴清德願意這樣做，也會贏得光明磊落。

美國哲學家羅爾斯說：「政客在乎的是個人勝選，政治家關心的是下一個世代。」蘇教授的建議不是為了特定政黨的利益，而是為了台灣社會的長治久安，他無非期待賴清德能夠有政治家的格局和思維。

面對當前柯、侯、郭互不相讓、在野整合幾乎無望的局面，賴清德應該不會接受這樣的建議，他應該只有政客心思：穩操勝券的選局，管它社會的長治久安！但是賴清德曾經宣稱，二○二四是一場民主與專制的選擇，如果賴如此重視民主，以目前的政局，難道不是「兩輪制」比較民主嗎？

現在在野陣營各懷鬼胎，不論非綠整合或主流民意大聯盟都成口號，柯、侯、郭三方都心知肚明，只有在野整合才可能「下架民進黨」、阻止已經腐化的權力繼續腐化，但是誰都希望自己整合別人，而不是被整合。因此現在的局面是三個和尚而不是三隻小豬。

事實上在野陣營難度比較不高的方式是：在立法院推動修法，一旦成功，柯、侯、郭三人就不必耗費心思在如何整合別人，而是兄弟登山各自努力；只要明年選舉能拚到第二高票的人，就可以和賴清德再較量一次，這等於透過制度進行在野整合。

當然，以民進黨現在在立院的絕對多數，此時修法一定會被封殺。一旦如此，在野陣營可以把戰場拉到街頭，喊出的口號是：「要民主，不要少數總統」，直接向人民訴求「少數總統背離民主精神」的道理。其實台灣人民對於「少數總統會造成政局不穩」這件事，幾乎無感；因此走上街頭即使最後無法迫使民進黨就範，至少可以戳破賴清德高談民主是「摜籃仔，假燒金」，也給台灣人民上一堂民主課，這對台灣的民主文化朝向比較成熟的方向推進，絕對是功德一件！