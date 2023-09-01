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積極面對 大學打工與學習難題

聯合報／ 劉明德／中國科技大學管理學院院長（台北市）

一○四人力銀行今年六月徵才數據庫資料顯示，工作徵求人數一○七點八萬人，為歷年最多。對比行政院主計總處「事業人力僱用狀況調查」，一一一年產業平均缺工數約為廿四點五萬人，可以看出產業的人力需求大幅成長。

這些人力需求可由大專校院及高中職應屆畢業生、待業及失業的國人、銀髮族就業者、外籍移工等來提供。其中，受到少子化衝擊嚴重的大專校院，一一○學年度畢業生剩廿八點四萬人，一一一學年度也將持續探底；高中職一○九及一一○學年度畢業生直接就業人數均為一點八萬人。雖然應屆畢業生是就業人力的主要與重要來源，加上在學的實習生也投入職場，對產業人力需求仍顯得捉襟見肘。

比較令人擔憂的是因為缺工嚴重，企業開出眾多誘因對在學學生進行搶人大作戰，大學生打工已成為另一種產業人力的來源。yes123求職網今年八月的調查發現，有九十一點二％的大學生「有計畫」在新學期打工，創十年來新高。

學生打工或許是為了還學貸、賺取生活費或學費，但大量大學生打工，對學校及學生來說，反而可能會落入人才培育的困局。選擇打工的學生，可以分為以打工為主的「選擇性」學習或以打工為輔的「積極性」學習；學校相對來說可以有「選擇性」面對或「積極性」面對的策略思維。學校的積極面對，可以視為是對於學習與課業品質的要求。如果學校與打工學生雙方均採取「積極性」，對人才培育來說兩者皆贏，如果兩者均採「選擇性」，則視為雙輸。

目前高等教育屬於買方市場，加上企業對於大學生參與職場的各種利誘，會讓學生在安排打工時，落在以打工為主的「選擇性」學習一方。因此，學校要鼓勵學生理性參與打工，安排打工應該是利用寒暑假及課餘時間，掌握住以課業為主的學習安排，也知道尋找跟自身專業背景結合的打工機會。

如果打工與課業有所衝突，想想把人生的黃金學習時間，用來換取一時的報酬，除非不得已，實在值得三思。此外，學校在面對學生打工問題時，必須採取「積極性」面對的策略思維，讓學生體認學習的可用、有用與好用，也認知學習與課業對職涯成就將帶來高度影響。而不應因招生競爭、轉換跑道容易、休退學率高等因素，採取降低品質的「選擇性」面對，如此才能扭轉目前打工盛行所帶來人才培育的困境。

打工 大學生

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