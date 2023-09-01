台灣走向「民主惡托邦」更加沉淪

動物系YouTuber「許伯&簡芝─倉鼠人」，近日與台北市立動物園合作拍攝介紹動物行為學的影片，由於片中有台北市長蔣萬安入鏡，封面照片又有主持人許伯摟抱蔣萬安，遭到「小劉醫師─劉宗瑀」發文質疑其政治立場，並以「錢錢立場」一詞影射其為收費拍攝。「許伯＆簡芝─倉鼠人」公布合約自清，「沒收錢還捐錢」。

這個事件或許只是網路輿論圈的一場波瀾，卻令人對台灣所自詡的「民主」感到悲嘆。動物園做為北市政府的下屬機關，市長入境推廣宣傳動保理念，究竟有何不妥之處？難道只因黨派顏色不同，就否認他是一票一票選出來的市長？

猶記二○一九年底新竹市立動物園整修重新啟用，竹市政府與多位YouTuber合作，宣傳新園的特色巧思，而且時任新竹市長林智堅甚至以特別來賓的身分露臉。新竹市立棒球場在爭議爆發之前，市政府也邀請了不少YouTuber入場「搶先曝光」，可是並沒有人質疑這些站在林智堅身旁的YouTuber有「政治立場」。

「團結」是台灣政治人物的愛用的詞，問題是他們背後的潛台詞，卻往往是為了政治私利而分化台灣。台灣的「民主化」史，便是伴隨著「省籍對立」走向惡質發展。隨後又出現「愛台灣」一詞，成為政黨區辨「敵我」、打擊「非我族類」的血滴子。令人印象最深刻的，莫過於蔡英文總統二○二一年底在為四大公投催票時，稱接種高端疫苗者為「死忠的」；連疫苗廠牌都能成為分化標的，真是令人嘆為觀止。

當流量時代來臨，網路側翼與政治人物合流，一搭一唱拉抬流量與聲量，製造出一層又一層厚重的「繭房」；台灣的民主政治，跟著「民主燈塔」美國走向了「部落化」。只因顏色立場不同，就先率眾「出征」再說，形成了理盲的政治文化。日前日本不顧漁民與鄰近地區的反對，將核汙水排海，在台灣非但無法理性討論，馬上又演變了「親日」與「反日」的二分對立，只要反對日本核汙水排海者，就被貼上「反日」標籤。

在民粹渲染下，台灣政治淪為只問顏色、不問是非。眾多藝人、明星或公眾人物，只因發表政治不正確的言論，就被「出征」批判到需出面道歉。美國哈佛大學法學院教授桑斯坦在《標籤：社交媒體時代的眾聲喧譁》一書中說到：「如果一個民主社會中的成員不能欣賞自己同胞的觀點，如果他們信奉『虛假新聞』，或者在某些『鬥爭』中視對方為敵人或對手，那麼這樣的民主實踐就不會盡如人意。」

借用他的概念解讀，台灣民主正走向「民主惡托邦」（democratic dystopia），也就是利用網路的「同溫層效應」，以「民主」之名行多數霸凌之實，達到無形的思想與言論控制，甚至人人在自我審查之中噤若寒蟬。而今「民主惡托邦」在台灣愈形惡化，從而轉移了人民對重大弊案的監督與關鍵問題的討論。如今一部倡導動物議題的影片，只因台北市長的現身就被操作對立與撕裂，「民主惡托邦」真的是我們想要的嗎？