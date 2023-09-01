小編不小，代表媒體立場

商業周刊FB專頁貼出各總統參選人科技政見相關談話，唯獨國民黨侯友宜圖片搭配的是「……」，沒有任何文字；小編更補上一句「我們努力了」的酸語，刻意型塑侯對科技政策空白的印象。

這篇貼文明顯是在黑侯，侯辦提出抗議後，小編在留言處補上侯友宜對「環境與經濟發展如何取得平衡」的政見和看法。但回應文接著說，團隊花了九個月的時間進行調查，台灣為什麼會出現晶圓山和手機河，他們希望每一個總統參選人都要對這件事提出主張，「讓所有人更明白，所有選舉支票的背後，我們要共同付出什麼樣的代價」；並補上一句話，強調小編沒有被開除。

回應牛頭不對馬嘴，而且似乎暗示商周對小編的力挺；這個事件顯示台灣媒體或其他機構對FB專頁管理的認知不足，似乎FB專頁只是小編自己的遊戲場域，和媒體或組織無關。

媒體出現的任何訊息，只要是未署名，通通代表媒體立場，這是常識；對報紙媒體而言，未署名的訊息主要是社論，像聯合報的「黑白集」也是。未署名撰稿者，就是呈現媒體觀點；媒體FB專頁小編貼文也應視為「社論」，既是代表媒體立場，可以讓「小編」自由發揮嗎？

報紙社論是由主筆撰稿，主筆也不是可憑自己喜好下筆。社論論點是媒體經營者與報社高層共同討論後所形成的結論，最後再交給某一主筆撰稿；稿成，還要呈媒體經營者與總主筆核閱，確認後再交印。「社論」是報社立場的呈現，就得慎重其事。

媒體當然可以有立場，從社論的產製過程，也可看到二○二○年中天被撤照的牽強；NCC的理由之一是中天經營者直接介入製播，但願意花大錢辦報、辦電視台，求的不就是理想的實現？要求其不介入，這是象牙塔內的空想；日治時代的台灣，連橫辦《三六九小報》，就是自己流連風月與文人藝伎酬酢的報導，報老闆還自兼記者。

社論未署名即代表媒體立場，媒體粉絲頁中任何以媒體為名的貼文，當然也代表媒體立場；媒體粉絲頁也不應是小編想寫甚麼就寫甚麼，把自己當不具名的網紅。

網路興起後，大媒體也跟著弱智化；傳統大媒體，無論報紙、電視、雜誌、廣播，其新聞產製均有嚴謹程序。新聞從採訪、查證、審核都層層把關，這稱為「守門」過程，也因為有守門，所以我們會認為傳統媒體比較值得信賴。

相形之下，網路新聞非常少數是原生，大多是抄襲改寫而來，抄自報紙、電視、雜誌，連查證都省了，錯也會跟著錯。

傳統大媒體為跟上網路潮，也都經營FB專頁，於是每天產生數百條消息；既然量產，多數複製貼上，而網路資訊「輕薄」化，字少表達不完整，更為媚俗搞笑。

設有FB專頁的媒體，常出事就推給小編，與自己無涉是不對的；小編不「小」，他所寫的一字一句都代表媒體立場，甩鍋不得。