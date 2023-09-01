資源掠奪 政府成幫凶？

近日許多媒體報導，農業部進口雞蛋疑似補助特定進口商，甚至有資本額僅五十萬、去年九月才成立的公司，卻領了上億的補助。農業部回應進口蛋價格差額、關稅等費用是由政府吸收，並未補助代理商，並強調最大的得利者是老百姓。

所謂的「飢餓營銷」，指的是商家為銷售產品採取的策略和認知作戰，商家故意營造商品的稀缺性，刺激大眾的購買念頭，消費者此時處於飢餓狀態，因而產生非理性購物慾望。

換言之，「飢餓營銷」是經過人為製造，刺激消費者不理性的「衝動」，讓消費者感覺數量有限而恐慌，進而囤積。在如此惡性循環下，荷包便不自覺被剝削掏空，這其實就是生意人為了不當得利，刻意在上市初期控制數量，或中途出現斷供，當話題被哄炒後，再正常上架，但此時商家早已賺得盆滿缽滿。

這是黑心商人的一種不當發財伎倆，但個人發財事小，經濟失序事大；造成供需假象，破壞了正常的生產態樣，對社會有極大的不良副作用。站在政府立場，不但要預防，且在事發伊始，即應快刀斬亂麻，而非等「飢餓營銷」成形，再來慢條斯理處理，這不是添柴加炭是什麼？政府也成了協助少數商家牟利的幫手。

到目前為止，至少有三件事可看到掠奪國家資源的類似套路，一如民間的「飢餓營銷」，政府有意無意間當上配合少數商家營利的白手套：

首先，是新冠病毒開始流行時口罩缺貨，政府緊急控制現有廠商進行貨品分配，但不准從對岸進口，仍由原有廠家生產。因量能無法趕上需求，政府開始居中協調，抬高口罩單價，某些廠家遂從中賺取價差。雖然後期在輿論壓力與疫情緩和下，口罩價格逐步下跌回正常價格，但過程中人民仍被剝了數層皮。

其次，衛福部在疫情正酣時，雖開放民眾使用快篩劑，但當時快篩劑卻大缺貨。明知要先行、超前部署，為什麼不能早做好工作？如今看來又是「飢餓營銷」的一種套路。政府雖然開放幾家進口商，當中竟然連小吃店都可以進口快篩劑，這怎能不讓人起疑？加上快篩劑價錢與周邊國家相較高得離譜，中間有無弊端？某些廠家又從中獲取了什麼利益？甚至可能回饋到民進黨黨庫或個人私囊中？人民對此是打了個大大問號。

最後，則是一開始所提到的缺蛋問題。缺蛋不是一天兩天，而是早有跡象，相關單位應及早做出反應，卻拖了很久才開放進口。而進口帶殼蛋一億多顆，補貼價差經費達五億多元，為什麼要千里迢迢從澳洲、美國、巴西、土耳其進口？進口商不用擔心虧本，這麼好的生意經，進口廠商又是怎麼找來的？跟顏色有無相關？其它自行進口的蛋商有無補貼？補貼又有無差別？雖然農業部提出說明，但民眾仍是滿滿疑問。

民進黨的執政，從「飢餓營銷」到「資源掠奪」的套路中，有無瘦了人民卻肥了該黨與某些特定人士？大選正酣，政府此時應該要講清楚、說明白。