蘇拉颱風來了，大家關注停班停課訊息。颱風假是許多民眾敲碗的「小確幸」，不過，地方首長要準確評估停班停課，既需要專業也需要運氣，畢竟颱風強度的變化和行進的加速、放緩、轉向，雖可預估卻不一定準確。許多地方首長在顧及選票下，寧願風雨不大放錯假而被罵，也不願承擔真有意外發生卻沒放假的責任，這就讓放颱風假多了許多政治味。

對普通上班族而言，管他風雨大不大，只要能放假就好；但對不打烊的加油站、便利商店或輪勤制的店家、醫院、警消、科技廠等，資方因停班造成的經濟損失或需增付加班費，可能就會是個「大損失」。

停課，或許分整天、上午、下午、晚上就已足夠，但對勞工與企業主來說卻不夠明確。若能更明確的以上午六時至下午六時、下午六時至隔日清晨六時為停班的起訖，絕對比現行的一整天、上午、下午、晚上的籠統畫分，更有實質的安全保護與經濟效益。

「颱風假」停班停課，是要民眾做颱風前防範、侵襲時避難和颱風後的整修，更重要的是要避免民眾因上班上課外出造成意外與傷亡。因此，身處風雨警戒值大卻未被停班停課的民眾，為了自身的安全，同樣可向上班單位或學校請假，終究個人和家人的安全才是最該被保護的，別把所有責任丟給政府。

在當今多元工時的社會，希望未來政府在宣布停班停課時，能以明確的起訖時間為準，應該會比現行的整天、上午、下午、晚上停班，對勞資雙方都更有意義。