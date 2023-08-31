媒體報導處在雙北競爭激烈三大醫學中心，台大、榮總、林口長庚，院方都對內要求在Google上衝刺評價，對到院民眾都「視病猶親」，請求在點評上能打上高分。

網路按讚如今幾乎成為全民運動，但何以就連國內知名的頂尖醫學中心應秉持的醫學專業都甘拜下風，除了健保體制下人潮就是錢潮的商機外，就是個人主觀意志在網路極大化和簡單化下，發展出各取所需的「指頭行銷」，這是種分分秒秒都在進行的選舉，但選舉結果是否公正合理，是瞎子摸象還是真實情形？真是處於網路時代的你我，更該上的一堂觀察學。

任誰皆知，醫院是不同部門的集合體，從停車收費、掛號收費、門診等待、診間互動、緊急救治、臨終亡故，每個接觸到的人和每個環節給不同人的感受都有差異；真正需要重視的醫療專業，以及外人難以知曉的體制與人力等問題，在此時往往被忽略或扭曲成消費至上。所以，網路上的評分有時會失真，你看到的第一名，等到真正就醫時可能並非如此。但真該檢討的，不是搞出集體愚民的軟體工程師，而是為何民眾會相信這些能當做參考樣本？更離譜的地方在於，怎麼連白色巨塔也被牽著鼻子走。

為了評分與按讚早已走火入魔，政府許多部門都交代第一線，得全力衝刺並以此當成考核標的和網路行銷手段。於是許多人可能都有經驗，去一些公家管理的景點或文化場域，有時一進門便會看到廣告和條碼，只要上官網按讚或掃一下條碼增加流量，就能得到禮物。有時還會有長官叨念，怎麼送出的份數和按讚數有落差，要第一線去緊盯察看。此種浪費公帑的利誘，不就比衝刺評分更走偏了？

的確，按讚和評分有時會發揮網路正義，特別是當商家無視消費權益和存在奸巧行為時；但在更專業或存在體制內的網路評分與按讚，有時很容易陷入主觀上的好惡。個人至今從未在網路上評分或按讚，真正的感受都用往後是否繼續消費或直接表達。其實，在工作崗位上把事做好，可能才是最重要的。