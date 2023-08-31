長者還要被「巴頭」多久

國民黨總統參選人侯友宜提出社福政見，八十歲以上長者不需巴氏量表，可直接申請看護移工。勞動部說「有待商榷」，但會持續檢討申請相關條件；而衛福部回應僅負責評估，但不反對放寬。勞動部與衛福部知道民間疾苦嗎？巴氏量表是「好表」嗎？「有待商榷」還要商榷多久？多少長者有迫切需要，卻被「巴個頭」，求助無門？

筆者任職監察委員期間曾接獲民眾陳情，謂家中八十八歲父親，雙腳無力，走路、洗澡均不甚方便，又不想到老人照護機構，於是雇用本國籍居家照顧服務員，卻發生離職又找不到人的窘境；想申請外籍看護，又不符合巴氏量表的標準，有時長輩獨自在家無人看顧，家人又不得不上班，整天提心吊膽。有鑑於我國於八十二年成為「高齡化社會」，一○一年底老年人口達到二六○萬人，占總人口十一點一五％，人口老化加劇，凸顯老人健康與社會照顧的重要性，於是筆者商請楊美鈴委員、李炳南委員共同調查。

調查發現：自九十二年取得照顧服務員結業證明書者計九萬八九一八人，訓練後留任於照顧服務產業的比率僅廿二％，從事居家服務工作者才七五○四人，而依衛福部當時推估至一○六年八十歲以上社區老人失能人口數高達卅二萬八三一一人，足徵我國照顧服務員人數明顯不足。

是以，我們在調查後，立即函請衛福部及勞動部檢討外籍看護工之申請標準，並積極調整國人照顧服務員之勞動條件，以充實我國照護人力，實踐在地老化的目標。後續勞動部表示會再放寬外籍看護工資格，凡年滿八十五歲，只要有不能自行洗澡、穿衣服或大小便等「輕度」失能的長者也可申請。

俗話說「六十歲一年不如一年，七十歲一季不如一季，八十歲一月不如一月」；隨著年紀增長，老化速度也愈來愈快，老化最嚴重的問題是肌少和骨鬆，老人跌倒骨折，一躺下就無法站起來，生活無法自理成為長照對象。

目前我國的老年人口數已經超過四百萬人，八十歲以上長者不需巴氏量表，可直接申請看護移工，是民眾迫切需要的好政策。民眾也想要知道，同樣身為總統參選人的賴清德、柯文哲及郭台銘，你們贊成及支持這個政見嗎？能否從善如流推出讓民眾有感的政策？