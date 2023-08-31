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長者還要被「巴頭」多久

聯合報／ 程仁宏／消基會名譽董事長、文化大學教授（台北市）
針對達一定年齡的被照顧者申請家庭看護移工得否免除巴氏量表評估，或採其他簡便可行的認定方式，勞動部會廣蒐各界意見、凝聚共識。本報資料照片
針對達一定年齡的被照顧者申請家庭看護移工得否免除巴氏量表評估，或採其他簡便可行的認定方式，勞動部會廣蒐各界意見、凝聚共識。本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜提出社福政見，八十歲以上長者不需巴氏量表，可直接申請看護移工。勞動部說「有待商榷」，但會持續檢討申請相關條件；而衛福部回應僅負責評估，但不反對放寬。勞動部與衛福部知道民間疾苦嗎？巴氏量表是「好表」嗎？「有待商榷」還要商榷多久？多少長者有迫切需要，卻被「巴個頭」，求助無門？

筆者任職監察委員期間曾接獲民眾陳情，謂家中八十八歲父親，雙腳無力，走路、洗澡均不甚方便，又不想到老人照護機構，於是雇用本國籍居家照顧服務員，卻發生離職又找不到人的窘境；想申請外籍看護，又不符合巴氏量表的標準，有時長輩獨自在家無人看顧，家人又不得不上班，整天提心吊膽。有鑑於我國於八十二年成為「高齡化社會」，一○一年底老年人口達到二六○萬人，占總人口十一點一五％，人口老化加劇，凸顯老人健康與社會照顧的重要性，於是筆者商請楊美鈴委員、李炳南委員共同調查。

調查發現：自九十二年取得照顧服務員結業證明書者計九萬八九一八人，訓練後留任於照顧服務產業的比率僅廿二％，從事居家服務工作者才七五○四人，而依衛福部當時推估至一○六年八十歲以上社區老人失能人口數高達卅二萬八三一一人，足徵我國照顧服務員人數明顯不足。

是以，我們在調查後，立即函請衛福部及勞動部檢討外籍看護工之申請標準，並積極調整國人照顧服務員之勞動條件，以充實我國照護人力，實踐在地老化的目標。後續勞動部表示會再放寬外籍看護工資格，凡年滿八十五歲，只要有不能自行洗澡、穿衣服或大小便等「輕度」失能的長者也可申請。

俗話說「六十歲一年不如一年，七十歲一季不如一季，八十歲一月不如一月」；隨著年紀增長，老化速度也愈來愈快，老化最嚴重的問題是肌少和骨鬆，老人跌倒骨折，一躺下就無法站起來，生活無法自理成為長照對象。

目前我國的老年人口數已經超過四百萬人，八十歲以上長者不需巴氏量表，可直接申請看護移工，是民眾迫切需要的好政策。民眾也想要知道，同樣身為總統參選人的賴清德、柯文哲及郭台銘，你們贊成及支持這個政見嗎？能否從善如流推出讓民眾有感的政策？

外籍看護 人口老化 勞動部

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