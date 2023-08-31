職場AI革命 破除心魔找方向

大學快開學了，相信許多大眾傳播相關科系學生，開學後都會問老師兩個問題：一、記者工作會被AI搶走嗎？二、媒體可出現AI生成內容嗎？國內外很多傳播學者認為，記者的工作不會由AI完全取代；但也有國外媒體高層預言，AI恐將嚴重威脅媒體從業人員現有工作。另一方面，AI帶來的巨大衝擊和影響，同樣也為國內許多上班族帶來焦慮和恐懼。

我問了微軟Bing和ChatGPT聊天機器人：「你會取代記者的工作嗎？」他們的回答是：「我可能會取代一些簡單、重複、基礎、數據驅動的新聞工作，但我不太可能取代一些複雜、創新、高級的新聞工作，也不太可能適應多變化、模糊、挑戰的新聞工作環境和條件」。同時它也強調：「與其說我是來取代記者的，不如說我是來幫助記者的！」

歐美許多新聞媒體使用AI的研究大多顯示，AI確實可以提高新聞工作的效率、質量和資源，並增加競爭力。但它也帶來一些隱憂，包括新聞工作者對使用AI缺乏知識或技能，以及AI數據來源的可信度、偏見和用戶資料保護權的侵犯等。英國BBC及加拿大公視CBC都已訂出比較明確的AI使用準則，包括使用AI生成內容前須經內部審查確有其必要性，並且應向大眾充分揭露。此外，美國的紐約時報、法國的法新社和中國的人民日報，也都相繼提出「人工智慧倫理準則」。但在實務上，若媒體把AI生成內容的規範門檻定得太高，是否會產生實施的矛盾與難度？

首先，何謂「使用AI生成內容」？沒有明確定義。記者寫的新聞文稿若有「部分」來自AI自動生成；編輯若參考、改寫、使用AI自動生成標題，需事先報備並向大眾揭露嗎？如果他們沒有事先報備會受到懲處嗎？如果要受到懲處，是違反那一條員工工作規則？這些實務運作上可能產生的狀況，恐怕仍待進一步釐清。

再來，媒體真的不宜使用AI生成內容嗎？AI機器人能夠根據新聞事件，在幾秒鐘內產生示意圖，既快速且較為契合個別新聞情境。不過，因為AI自動生成畫面有「以假亂真」可能性，因此目前媒體或傳播學界，對於如何使用仍然抱持極為審慎的態度。但如果能夠做到明確標示「AI生成示意畫面」，並且做好新聞製播的相關防範措施，AI生成內容其實並非洪水猛獸。

如果說，「AI焦慮」是來自於對AI功能的過度期待與想像，並且擔憂自己來不及學習；「AI恐懼」則多來自於對AI產品的不了解，並且相信它會極度擾亂現存的秩序和規則。其實高科技產品本來就是兩面刃，當它帶來革命性的創新與便利時，自然也有暫時性破壞的可能性。使用者必須做好心理建設，「AI有可能搶走我的工作，但我也可以利用AI強化自己的專業能力」。AI時代的來臨與衝擊將是無法迴避的，套句廣告詞：「你遲早要面對AI的，為何不現在就面對？」