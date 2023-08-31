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蔣萬安上海行 國民黨突破點

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）
台北市長蔣萬安至數位經濟分論壇致詞。 圖／北市府提供
台北市長蔣萬安至數位經濟分論壇致詞。 圖／北市府提供

台北市長蔣萬安昨天參加台北上海雙城論壇，並以台北方代表的身分致詞。這原本只是一個例行性的活動，但是在總統大選的敏感期間，凸顯出更多訊息。

蔣萬安發表談話時指出，雙城論壇持續維繫了兩座現代化城市的對話，也在兩岸關係中傳遞了「和平的價值」、「對話的迫切」。這樣的言論在這個時機點就更值得關注了。

兩岸關係本來就是一個短期內無法解決的難題，維繫一種「恐怖平衡」或屬目前能找到的最佳狀態。但是不管如何，彼此存在善意是必要，而這種善意的前提就是要交流，畢竟唯有交流才可能溝通，如此才不會因誤解而做錯誤的決定與行動。

尤其，蔣萬安的出身比較特殊，對方的態度更值得參酌；如果蔣萬安除了論壇本身功能之外，還能夠有更多的兩岸紅利，那對於蔣萬安未來的政治之路，也將有正向的助益。

國民黨還可能透過蔣萬安的上海行而有一個突破點，因為兩岸關係向來可以左右大選的結果，這也是國民黨的強項；現在兩岸關係更趨不穩定，國人更期待有一個可以舒緩的管道。

蔣萬安的上海行，至少可以建立一個直接溝通的管道，那絕對是民眾所樂見。如果一切都順利，蔣萬安對於國民黨的選情還是有加分作用。

蔣萬安的上海行，表面上看只是城市的交流，但是對國民黨而言具有更深的涵義；尤其在兩岸信任度下滑的關鍵時刻，賴清德的政治性語言無法有任何實質作用。

讓蔣萬安成為兩岸的安心劑，會讓民眾有不同的期待感。

蔣萬安 國民黨 上海

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