能源轉型 何苦自限風、光

二○一六年蔡總統上任，提出二○二五年發電組合：燃煤、燃氣、再生能源，分別占五、三、二成的能源轉型目標。如今兩任將屆，轉型達標無望事小，更嚴重的是台灣深陷能源與財務泥淖，加上難以跟上全球對抗氣候變遷脫碳步調的艱困局面。

全球氣候變遷績效指標排名，我們位居六十國倒數第二。再生能源發電占比，從蔡總統上任時近五％，到最近公布的八點三％。同時，台電這兩年累計虧損逾五千億。

更不堪的是，原本可減輕仰賴進口，堪稱潔淨的再生能源，被貼滿了「破壞土地」與「官商勾結」等汙名標籤。近幾天的「豹字十九家」、「天字九家」綠能公司新聞，不難讓人聯想到，藉「繁榮地方」之土改政策大發不動產財，生財之道如出一轍。

一開始，先立下能源轉型大政方針；接著，一些「能人」率先投入太陽光電，貢獻光電瓦數，協助兌現政策支票，順便賺取售電補貼。只不過，迄今各總統參選人的能源議題政見，也僅限於反核與擁核間的角力，再加上諸如「減煤」、「低碳」等熱門標題。

儘管多國都已重新迎接核電，然國際原子能總署強調，核能在於協助發展再生能源的同時，維持電力供給無虞並達成減碳目標。換言之，能源轉型終究要以再生能源為主流，並加速其占比最大化，作為目標。

瑞典於二○一二年便達成五十％再生能源發電，目前的目標是在二○四○年達成百分百再生能源發電。德國過去十年內ＧＤＰ成長近兩成，能源消耗卻下降逾一成；其二○二三年再生能源占比逾半，預計二○三○年達八成發電占比。

歐盟國家二○二○年再生能源發電占比平均為卅七點五％，中國大陸二○二一年再生能源發電占比則為四十四點八％。這些能源轉型穩健進展實例的共同關鍵包括：能源效率優先、再生能源因地制宜及確保財務健全。無奈，這些正是台灣能源轉型過程中最欠缺的。

台灣始終未能以效率最大化為前提，以致能源需求持續攀升；投入更趨沉重，成效無法顯現，更是不斷被否定的重要關鍵。政府提及再生能源，幾乎唯風電與太陽光電無它。其實，台灣擁有發展潛力的其他再生能源還有很多。何況太陽能也不只有光電，光電也不是只有需占用大片農林土地與魚塘的「地面型」。

瑞典與德國的地理條件並不利於植物生長，其再生能源卻有超過一半源自生質能。台灣能不從全面盤點潛能著手，積極將生質能納入再生能源組合？

「二○五○年淨零排放報告」闡明財務的核心角色。台灣追求淨零，數倍於目前的投資，必不可少。亦即，推動發展再生能源，不能只靠饋入補貼；而補貼費率，更須伺機遞減，以穩住財務，因應後續所需。

但願蔡總統拿出政治良心，拋開「二○二四後沒有我的事」的邪念，努力扭轉政策方向，並盡可能擬出即便只是草圖的能源路徑圖。