比起買武器 投資教育更要緊

行政院會近日通過一一三年度總預算案，歲出、歲入編列雙創新高，其中國防支出整體規模高達六○六八億元，再創新紀錄。若以我國去年名目GDP計算，明年度國防經費支出規模已接近GDP的三％（約六千八百億元）。

別小看了GDP的三％，這將是老百姓沉重的負擔。從國際比較來看，世界前十五大軍事強國（以國防經費為基準）的國防費平均值也只有GDP的二點四％，超過三％的國家只有美國、俄羅斯及中東的阿拉伯與阿拉伯聯合大公國。中國大陸的國防經費只占其GDP的二％。

我們實在不是一個有錢的國家，現在政府負債甚多，財政缺口大，尤其我國的租稅負擔率與其他國家相比還屬偏低，政府減稅的可能性低。

此外，軍購還會排擠經常支出，因為政府預算有限，國防支出一旦增加，會排擠其他經常性支出，譬如影響教育經費，福利政策也可能延緩落實。如此會造成一個國家資源分配的不均，影響一國長期的經濟發展，殷鑑不遠的蘇聯及北韓足供我們借鏡。

如果我國可以省下每年斥資數千億的武器購買預算，這筆巨額軍費開支可為台灣做很多有意義的事。例如增加教育經費，可以提高教師待遇，保障教師權益，學校校長不必擔心資源不足而影響教育品質。以往公立高中幾乎沒有能力增加的實驗室設備，與國中、國小常常沒有著落的圖書經費，相信可以獲得一定改善。

最好的國防利器應該是教育，希望政府知道，在培育人才上的投資永遠是有意義的；這不僅是教育問題，更攸關國家未來的生產力及競爭力。