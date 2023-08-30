日排核廢水 怎能沉默

即便受到東亞諸國及日本國內漁民及在野黨的反對，日本首相岸田文雄仍決定將福島核電廠的核廢水排放至太平洋，並強調這是依科學、依法的必要做法，保證會負起完全責任。惟如此充滿政治語言的宣示，是否真能讓人信服？

二○一一年三月十一日，福島第一核電廠因地震受到大海嘯襲擊，造成其冷卻系統失靈，致得引入大量海水使反應爐降溫。在核災事故後，因反應爐核心仍處高溫，為防止大量輻射外洩，只得不斷注入冷水，而這些廢水，再混入地下水與雨水後，因受輻射汙染不能直接排放，就先存放在福島電廠的空地。

惟電廠所能儲存的總量約為一三七萬噸，並預計在今年十一月儲滿，故從二○二○年二月開始，先以多核種去除裝備系統（ALPS）來處理，並評估是以蒸氣或直接入海方式處置。因蒸氣排放難以預估擴散方向及風險，最終決定排入海洋，並向日本原子能委員會提出許可申請。前任首相菅義偉則在二○二一年四月，宣布兩年後排放。

為免各界質疑，日本內閣亦從二○二一年底，主動向國際原子能總署（IAEA）申請審查，並於今年七月做出一四○頁的總結報告。其中針對無法藉由ALPS去除的氚含量，不僅強調符合標準，且比周遭國家核電廠排放的含量更低；又在分批流入海洋下，對人及海洋生物之影響，幾乎可以忽略，IAEA署長還說出可以喝、甚至可游泳，以強調其安全。這也成為岸田所說依科學、依法的重要根據。

惟此次排放的核廢水，在經由ALPS處理後，除氚元素，是否還有其他有害人體的成分無法分離？在核變多樣性下，實皆屬不確定。且以接觸核事故的燃料棒之廢水與一般核電廠之冷卻水為對比，是否妥當也有很大疑問。甚至在排放時間長達卅年下，就算是一國之首，也無法保證海洋與地球生態絕不受影響。

尤其依據聯合國海洋法公約，陸地所生的有毒物質，特別是永久不變之物，若要排放入海，都要在最大可能範圍內採取降低汙染的措施，且對於此種汙染源，也不能轉移至其他區域，甚或轉化成另一汙染物。而福島核災後的汙染水，因已接觸燃料蕊，將之當成是核廢水而非核廢物處理本身就有問題。且處理過程乃採取選擇性的資訊揭露而無透明性可言，更遑論未與當地居民及漁民溝通，就做出排放決定，即便有IAEA掛保證，也難合致海洋法公約所要求的盡最大可能降低汙染之作為義務。

更重要的是，未能與鄰近國家協商，卻要持續排放數十年，也等同是將核汙染擴散至他國，有違海洋法公約禁止危險轉移之原則。

在日本排放核廢水已屬不可逆的情況下，我相關主管機關除須密集關注與監控，以維護國民身體健康與漁民生計外，執政者恐也不能沉默以對。