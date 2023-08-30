無障礙與環境永續 台可借鏡星

暑假到了尾聲，因為新冠疫情被鎖在國內好幾年的女兒，希望我能帶她出去走走，我們討論後選擇的是小而美以及兼顧安全性的新加坡。

到了旅館稍事休息之後，我們首先去找之前我來開會吃過的楊枝甘露老店。這整排老街的騎樓人行道都相當平坦，若有高低差也有斜坡連接，現在的年紀吃楊枝甘露覺得偏甜，但是體貼用路人的無障礙騎樓，沒有貨架擋路，讓大家暢行無阻，更讓我甜在心裡。

搭上地鐵，窗外的城市綠化以及方便的公共運輸交通網，也讓我印象深刻。

當我走在人行道的時候，街道路邊都會種植很多美麗的花與樹木，甚至還有隻小甲蟲跳到我的眼鏡上，可見小昆蟲也可以生活在都市裡。因為公共運輸方便，馬路上沒有看到摩托車，因此空氣品質不錯。倒是這裡自行車無法騎上道路，只能在人行道騎乘，但是數量不多，沒有像在荷蘭那樣快速騎乘的騎士，還差點撞到我的學生。

在水資源的利用方面，新加坡也頗值得我們學習。他們因為國家小，儲水空間不足，因此早期水源多仰賴馬來西亞。近年來他們為了努力達到供水自主，提倡使用再生水，並建立多座海水淡化廠，落實教育民眾省水觀念，強調一水多用。在面對地球暖化，時而乾旱時而暴雨的詭譎天氣，水資源的善用真的很重要。

當然台灣也有台灣的優點，我們的物產豐饒，因此日常生活用品不須樣樣仰賴進口。然而，這幾年我們國家發展太過重視科技業，但科技業既耗水又耗電，也可能對環境產生汙染，如何在經濟發展與環境永續中找到一個平衡點，是我們政府必須兼顧的。

現在年輕人旅行，喜歡拍拍美照吃吃美食，放上IG分享。但是旅行的意義應該不只是如此而已。像這次到新加坡走走看看，也讓我回頭反思如何幫助我們的老人或是病患們解決行的障礙；而環境永續，則需要政府與民眾一起努力。