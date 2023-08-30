民調抽樣 數大不一定最佳

選舉民意調查在美國總統選舉歷史上曾經發生過兩次有趣的結果。

一八九○年創刊的《文學文摘》雜誌，藉由民意調查，正確預測一九一六至一九三二年的五次總統選舉結果。《文學文摘》在一九三六年總統選舉投票前，對一千萬人進行郵寄問卷（約二四○萬人寄回問卷，對於任何民意調查來說是極大的數字），其結果預測羅斯福將會失敗。《文學文摘》的樣本來自它的讀者及兩個現成的名單：註冊汽車的車主和電話用戶。

當時蓋洛普方於一九三五年創立了美國民意研究所，他從登記選民名單中隨機抽取五萬人進行調查，還從《文學文摘》的名冊中隨機抽取了三千人；蓋洛普正確地預測羅斯福獲勝。其原因在於汽車與電話在大蕭條期間是奢侈品，《文學文摘》的讀者亦多屬中上階層；而羅斯福的支持者大多是經濟較為拮据的，這群人在《文學文摘》的樣本中嚴重的代表性不足。

在一九四八年杜魯門（民主黨時任總統）和杜威（共和黨挑戰者）之間的總統選舉中，包括蓋洛普等多家美國民調機構均使用配額抽樣，每個調查訪員都分配了特定的受訪者數量；訪員還需根據居住地區、性別、年齡、種族、經濟狀況等變數，來決定各類別之受訪者的數量。配額抽樣之目的確保樣本在重要的人口、社經特性能代表母體。

選前幾乎所有調查機構的結果都顯示杜威將勝選，甚至因時差與計票時間的關係，投票隔日媒體的頭版已出現「杜威擊潰杜魯門」標題；而杜魯門得意的拿著這樣報紙頭版的照片，是美國政壇甚為著名的影像。為何民調會出現一致性的差錯？在配額限制之外，每位訪員可以自由選取一些民眾進行調查。後見之明，這種的選擇自由造成了有利於杜威的選擇偏見；顯然，當時共和黨人比民主黨人更願意表態。

民意調查隨著時代的演進，精進其調查方法與技術；然其所利用的收集、觀察與統計分析原理是一致的，都是希望最大限度減少收集的樣本量，且能以最有效的方式為研究標的獲得最大的訊息量。自母體中隨機抽取樣本，是獲得代表性樣本的最佳方法，目的是為確保樣本能夠平均地模擬母體。如此偶然的、而非人為選擇的樣本，避免系統性的偏差及減低資料的變異，因此能夠藉由對樣本的理解推論母體特徵。

日常生活中很早即有「抽樣」與「隨機」這兩個概念，製作醬料或釀酒時，僅需取一小瓢試吃或試飲即可；當遇難以解決或抉擇窘境時，會依賴擲筊結果而隨機決策。但遲至一九二○、三○年代，費雪爵士藉由在英格蘭農業試驗場的育種、農業試驗資料之收集與處理，提出隨機化取樣的概念；同時期的波蘭裔統計大師內曼，則建立各式抽樣理論與樣本配置的數理統計特性。

母體規模與樣本數量存在一定的關係，樣本數當然是愈大愈好，因而抽樣誤差隨之降低。統計理論說明，除非是相對小的母體，母體規模並不影響所使用的樣本數量。實務上，當母體規模大於樣本數某個比例，母體規模對樣本估計的準確性影響就幾乎可忽略了。所以對兩千三百萬人口之抽樣調查，並非就需要非常大的隨機樣本數。