數位發展部 應何去何從

數位發展部掛牌一年，部長舉行記者會細數一年的政績，聯合報社論卻批評數位部是「迷航數位部：從點麵線到國家級詐騙戰犯」。因為過去一年來透過數位的詐騙案頻傳，對於媒體和谷哥、臉書等的新聞授權和分潤機制也沒有進度；還有數位落差的彌平、數位機會的均等、數位國家的落實、數位產業的發展等等也都需要關注。

施政的最高指導原則就是「民之所欲，常在我心」。現今民眾最痛恨的就是詐騙案，每天都會接到詐騙電話，臉書充斥著詐騙的粉絲專頁，Line布滿詐騙的群組；如果數位部能夠將這些都消滅，民眾一定額手稱慶，對數位部讚賞有加。

數位部說要推出「111」碼，即政府發出去簡訊的顯示來電號碼就是111，這樣可以避免歹徒假冒政府機關發出詐騙簡訊。但民眾收到的詐騙簡訊或電話千百萬種，假冒政府單位只占其中一部分，民眾還是防不勝防。

另外一個要掃蕩的就是臉書上的股票群組，通常用名人當號召，如前陣子輝達的黃仁勳創辦人也遭冒用。一旦你加入粉絲團，下一步就是誘惑你加入更私密的Line群組，在群組裡面騙子和他們的同黨就會一搭一唱，鼓勵你去買股票或買一些利息很高的商品；一旦你上當受騙，你就被踢出群組，或者這個群組馬上不見。

臉書和Line廣告賺飽飽，難道對這些詐騙粉絲專頁或群組都沒有責任？數位部管也不管，束手無策？雖然網路資料浩瀚，臉書和Line無法監管他們網站上的所有內容，但政府至少可以要求檢舉機制做好一點，例如有「一鍵檢舉」的功能。雖然這樣難免有挾怨報復之類的胡亂檢舉，但透過人工智慧可以自動判斷，也可加上懲罰的機制。

數位部的另一個重責大任，就是維護好數位媒體的環境。現在民眾看新聞，或透過Line Today，或透過臉書和谷哥搜尋的網頁，有的會跳至出版新聞的來源網站，有的就留在應用程式內（如Line Today），這樣新聞網站既賺不到廣告，也賺不到流量，非常不公平。這種媒體與數位平台的分潤機制也需要政府公權力的介入，如澳洲政府所訂的《新聞媒體與數位平台強制議價法》。

現代國家運作的另一個重點是資訊和網路的安全，數位部下轄「資通安全署」和「國家資通安全研究院」，對資訊安全可說是相當重視。但近期的資安事件，不管是資安設備的管控、政府資料外洩的調查處理、面對駭客的持續攻擊等等，一署一院似乎太過於安靜。面對重大資安事件，數位部應該主動說明發生的經過和處理的程序，以避免同樣的駭客入侵一再重演。

數位部是資訊界人士努力多年後的成果，雖然現在看起來沒有一炮而紅，但我們都希望它成功。希望數位部能夠務實，好好有一些扎實的政績，也不辜負當初資訊界的期望。