科技．人文聯合講座／少子化對私立大學的嚴重打擊

少子化使得很多私立大學的學生數降低，有學校原來學生人數超過一萬，現在只剩四千。學校的收入當然也大幅減少，除了很多系被停辦以外，其實還有一個嚴重的問題，那就是選修課能否開得成。

任何一所大學開的課愈多愈好，當然很多必定是選修課。因為少子化，學生人數大減，教授的人數也因此被迫下降。任何一個系開的課有必修課和選修課，校方絕對要維持住所有的必修課，因此能夠開的選修課數目就會減少。

選修課減少，對學生的影響非常之大，這使得很多學生所得到的知識不夠，無法應付未來的職場需要。國立大學沒有這種問題，仍然可以開出很多非常有意義的選修課。因此，少子化會使得我國私立大學的學生吃很大的虧。

關於這一點，科技大學的問題恐怕更加嚴重。近年來，新的科技一直在變化，大學也總需要讓學生至少知道這些新科技是怎麼回事。舉一個例子來說，在過去，學生不太需要寫互動式程式，可是現在的職場中，很多程式都是需要互動式的。這種新的程式語言必定在選修課中，如果因為少子化而學生沒有學到這種程式，他們的競爭力就會相形地降低很多。

我國需要人才，因此必須注意全國大學生的程度。教育部必須注意大學生的競爭力，私立大學現在面臨的問題顯然是教授數目不夠。以師生比來講，私立大學是無法和國立大學相比的，而且這種現象愈來愈嚴重。我國的大學生中，私立大學的學生數占六成四，政府不能忽略私立大學。如果私立大學學生的競爭力大幅度提高，對國家而言，絕對是一件好事。

私立大學的問題是教授不夠，教育部對私立大學的補助應該完全放在增加教授方面，一個系內的教授多了，教授互相切磋的機會增加，教授的研究也會更好。學生也會得到更廣的學問，因此視野也會更加廣闊。

增加私立大學教授的數目實在不必等私立大學來申請，教育部應該知道哪些私立大學是認真辦學而又有經費上的困難，經過公平的評審以後，主動地給予這些大學在增加教授人數上的補助。

希望政府知道，在培養人才上的投資永遠是有意義的，但是這種投資必須放在刀口上，私立大學如果能夠有更多的教授，學生的競爭力絕對會加強。私立大學的學生數是全國大學生的六成四，如果他們的競爭力不夠，對整個國家是很大的損失。（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）