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科技．人文聯合講座／森林野火 生物互成生態寡婦

聯合報／ 魏國彥

日前夏威夷茂宜島森林大火，毀滅了一個小城，奪去近百人生命。加拿大卑詩省西北也有數百起野火竄燒，撤離近四萬人；延燒面積相當於四個台灣，濃煙蔽天，天際線紅黑一片，燒出將近二億噸二氧化碳，這個數字直逼台灣一年的排碳量！

「離離原上草，一歲一枯榮；野火燒不盡，春風吹又生」，草原如此，森林亦然。人類未存在之前，森林已經生活了數億年，天然野火不定期發生，成了大自然調控森林的巧妙手段。野火的催動，主要是靠著大自然季候乾濕的韻律，以及森林裡殘枝枯葉堆積的程度；不時天雷勾動地火，野火清除野林，開闢新的開闊地，展開新一輪森林演替。野火的範圍也跟地形、林相、水流分布、雲霧、降雨…種種自然因素有關。

近年，原來大自然的野火現象被人類活動的影響打亂了。大氣中溫室氣體含量屢創新高，帶來了全球暖化，高緯度的「寒帶」阿拉斯加森林也被燒毀了；原來比較潮濕多雨的熱帶雨林，因局部的炎熱少雨，也成為野火肆虐的焚場。全球森林大火的範圍與頻率連年擴大，近十年來「年度森林燃燒面積」呈指數型成長，大火釋放出更多的二氧化碳，也減少了森林碳匯的容量。全球暖化、森林大火、溫室效應互為因果，火上加油，三個「正向回饋」的脫韁野馬把更多的森林燒成煉獄。

古話說：「城門失火，池魚遭殃」。現在森林大火，不只河川池塘的水族遭殃，居住在森林裡的生物也連帶受難。芸芸眾生中最讓科學家關注的是飛蛾、蜜蜂、蝴蝶之屬，他們平常飛到東、飛到西，嗡嗡營營，勤採花蜜。古人問：「採得百花成蜜後，為誰辛苦為誰甜？」現代科學給出了答案，為的是幫雄蕊雌花傳遞花粉、傳宗接代！

一場大火，千林萬樹百花殘，蜂巢覆滅，蝶蛾斷翅。倖存的昆蟲找不到可食的花蜜，「蝴蝶夢中家萬里！」殘留的植物也沒了媒人，落單的植物悲哭：「春草年年綠，王孫胡不歸？」原來相依為命的動、植物都成了生態寡婦，訴盡相思無覓處。

往後數年，各地森林復育，因為少了些蟲媒精靈，一時很難恢復舊貌，還需走過長長的一段生態演替。十年樹木，百年「養蟲」；最後來到蝶飛蜂舞，植媒配對，天衣無縫，不知是猴年馬月？

老文青如我傷春悲秋，集李商隱詩為森林愁：「春心莫共花爭發，一寸相思一寸灰；劉郎已恨蓬山遠，更隔蓬山一萬重」！

（作者為逢甲大學講座教授）

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