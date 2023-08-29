南北對抗 印度、非盟待價而沽

此次金磚國家成功達成歷史性擴員，彰顯了金磚國家欲與發展中國家團結合作的決心。儘管被視為對抗北方Ｇ７（七大工業國）的南方集團，金磚國家擁有提供發展中國家在地緣政治不選邊的優勢。不過，內部各方所圖之分歧，嚴格看來，中俄僅贏了面子，居中獲取最大利益者為印度及非盟。

何以致此？答案不脫東西方紛紛拉攏兩者。中俄想創造「金磚貨幣」挑戰美元做為世界外匯儲備貨幣的地位，卻無所獲；金磚國家也無意發展新的支付系統來取代ＳＷＩＦＴ，而是考慮創建加強本幣貿易的系統。中國、印度之間的關係微妙，正是金磚國家目標搖擺所在。

中國大陸一直試圖在金磚國家的保護傘下，建立一個獨立的發展中國家集團，並由中國占主導地位，以期對抗七國集團；而印度的目標卻想站上獨立於東西方、號召發展中國家的第三勢力，帶頭在擔任輪值主席國期間讓非洲聯盟參與廿國集團（Ｇ20）。中國奉行南方主導戰略，而印度因無需面對西方威脅，可將發展中國家代言人的角色發揮到淋漓盡致，向西方已發展國家表達發展中國家的關切，符合新興市場國家和發展中國家的共同利益。

非洲深植於殖民主義和帝國主義有關的長期苦難歷史。非洲領導人對俄羅斯藉由瓦格納集團和其他私營軍事公司介入非洲有戒心，特別是在利比亞、馬利和尼日的干預，以及在血腥內戰中對敘利亞的支持。非洲人民和領導人更厭惡幾個世紀以來對非洲進行殖民和掠奪的歐洲國家，而歐盟屢以宣揚人權及不可能的條件來掛鉤資金的提供，美國和歐盟還繼續插手非洲政治，隨意更換國家元首，並將非洲國家的苦難和貧困歸咎於腐敗和管理不善。

同理，非洲在中國和俄羅斯身上嗅到了同樣的帝國主義脈絡，動用金錢和武力，兩國都急於展示自己的領導力，將自己的意志強加給非洲人民。相反地，非洲不認為印度具有帝國野心；印度成功地在擔任廿國集團主席國期間取得進展，並努力確保金磚國家不會成為中國主導的平台，似乎更能博取非洲國家的好感度。

面對中俄有意將金磚國家打造成南方集團的合作平台，歐洲國家（至少義大利）卻發現了印度這個突破口，打算接納印度拉攏非盟進入Ｇ20的提議，順勢分化金磚國家的目標。無論結果為何，印度和非盟成了待價而沽的寶。