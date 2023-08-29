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公部門留才 以簡任官格局培養基層

聯合報／ 李冠儒／前地方公務員（台中市）

報載公務員流失，去年六都離職一五五八人。筆者身為今年初離職，同樣在六都的七職等公務員，提出三項建議供公部門參考，以期未來在攬才、留才之外，更能讓才能有所發揮。

建議一：工作上手後可調配。筆者從報到至離職，工作內容毫無改變，同樣是一個案子接一個案子，源源不絕。調配工作甚至借調至其他科室，除了讓各個科室間有所交流外，更能持續學習不同的專業，讓不同的思維有激盪的可能，避免見樹不見林。且不管是行政類還是工程類的公務員，本質上都是公務行政，應該要以培養未來簡任官的格局培養基層承辦，讓其熟悉不同業務與不同的處理、思維方式，從根深化及提升公務的水準。

建議二：更彈性的上班時數。從疫情的居家辦公成效可知，工作時間並不需要那麼長；除了少數突然有臨時交辦事項，或隔日有重要會議需準備資料外，時間通常都浪費在公文往返（長官出差或休假不在）、流於形式的會議、及做面子工程（開工典禮、啟用典禮、視察、做簡報、衝執行率）等制式事務上。更彈性的上班時數，讓公務員得以兼顧各自工作、家庭與個人生涯發展。

建議三：減少短視近利的面子工程。好的政策需具前瞻性，且建立在服務人民上，而非短視近利或服務少數權勢上。目前以ＫＰＩ衡量優劣，因政策或選舉趕東趕西，只是將問題延後，最後所花費的時間往往更長（例如新竹棒球場），更累死基層公務員。又如為了一場長官出席半小時的開工典禮，除花費民脂民膏外，典禮前還要歷經多次會勘；且當天除重型機具無法施工外，全科亦需總動員到場協助，遂影響工程進度且導致公務停擺。長官若想親臨現場，可配合工程查核，或各機關工程品質督導小組之督導，減少非必要的面子工程。

綜上，讓公務員精進專業、保持熱忱，並兼顧工作與個人發展，如此，即便不留在公部門，也能成為社會持續進步的珍貴資產。

公務員 離職

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