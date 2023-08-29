「恐怖情人」 把在野推往邊緣

鴻海集團創辦人郭台銘宣布投入二○二四總統大選，即將全面展開連署以取得參選資格。很顯然，郭台銘企圖以玉石俱焚、藍白陣營全輸的策略，逼迫「三隻小豬」坐上談判桌，因為他強調「我的參選要推進在野整合，整合才能勝選」。

儘管「世事難料」，以及「Nothing is impossible」，但筆者認為賴清德終於躺著選了；因為郭台銘此舉，不僅第二次對國民黨背信棄義，重傷藍營支持者，他也陷自己於不義。郭董事業有成，總以為「有錢能使鬼推磨」。

國民黨已經發布新聞稿，表示郭台銘在五月十七日徵召結果公布時，曾在臉書發表「我心長照中華民國」貼文，強調「將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝二○二四的大選，讓無能的政府下架」，可見郭台銘已明確承諾支持侯友宜勝選，更將其重要政見託付給侯友宜，促其認真實現。不管現在提出任何理由，都不應推翻其三番五次、白紙黑字的承諾，違逆捍衛中華民國的共同理念。此外，國民黨員若公開為郭台銘站台，將黨紀處分；換言之，國民黨中央堅決和郭台銘分道揚鑣。

郭台銘扮演「恐怖情人」，急得下險棋，卻把侯、柯和自己都推到了政壇邊緣而不自知。二○二四總統大選，在野黨先天不良，勝負已定。