郭參選 三個和尚沒水喝

國民黨於全代會確認以侯友宜為總統參選人已逾一月，本希望塵埃落定，大家齊心「下架民進黨」，孰料至今紛擾未息，「政黨輪替」強大民氣似逐漸潰散，讓支持者焦灼不已。

侯為本屆國民黨能推出的最強參選人，人無完人，侯之出線，既有新北市傲人政績，又有正義鐵漢形象；地方選戰中雖頻遭對方陣營猛攻，兩次均以大勝收場，可謂耐打，不意在此次中央級選戰中，飽受內憂外患之苦。民進黨的全面攻訐，本在意料之中，即使綠營炮製的「幼兒園餵毒」事件，也證明是烏龍一場，攻防暫告一段落。反而是非綠陣營「內憂」愈演愈烈，各路人馬賣力演出，置攸關台海和戰大局於度外，讓人慨嘆。

國民黨執政時期，長年有「本土派」出走之隱憂；在失去政權、黨產被奪之後，此番不少地方政治人物，在歷年來最草根參選人當前，卻與郭台銘眉來眼去。有些固然由於昔日小恩小怨，大多恐別有所圖。以「狐與虎」自況的郭，捭闔商場多年，豈看不透這些人物支持的虛假或脆弱？但仍似「鐵了心」，以侯民調不振為樂，處處見縫插針，並不顧自己民調墊底，喊出要與其他二人喝咖啡，共謀大計，明顯要繼續攪局，除了身為巨富想大玩一票，猛刷存在感外，讓人想不透「所為何來」？

柯文哲在坐享民調第二，偶與賴不相上下一段時期後，遭到綠營猛攻即聲勢下滑，與賴之距離已經拉開；加之民眾黨區域立委參選人「找無強棒」，暴露其「一人政黨」的本質。縱然在不分區立委席次上或略有斬獲，在政壇影響力卻受到局限，忍令其口中「貪腐不堪」的民進黨政府繼續掏空台灣，又是為哪樁？

郭在四年前自國民黨「翻桌走人」，連累總統與立委選舉雙雙大敗，民進黨得以「五權在握」、橫行霸道；不僅造成「五缺」，而且不顧深厚血緣關係，捨棄在馬政府時代尚能與大陸友善往來、雙贏互利的局面，配合美國抑制中國戰略，竟然考慮在海灘布雷、都市巷戰等陷台灣為廢墟的戰術，可謂已達「喪心病狂」程度。而郭上次雖壞了大局，選前還知道宣布退選，此番不論是故技重施還是玩票到底。「三個和尚沒水喝」，讓賴清德「躺著當選」，形勢日益明顯。

作家柏楊曾撰文「活該他喝酪漿」，重點是「活該」；非綠陣營如再這樣糾纏下去，慘敗已是必然。就郭而言是「自作自受」，但直接促使台灣唾棄民進黨政府倒行逆施的選民，因而繼續受其荼毒，則罪莫大焉。