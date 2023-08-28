缺乏使命感和文化底蘊的ICT教育

ＩＣＴ這個英文單字近年在國內很紅，但我卻記不住它的意思，每次都必須查閱維基百科。國內高教千瘡百孔，已到群醫束手無策階段，但眾多高教論壇、大學畢業典禮，或頒發榮譽博士學位及傑出校友等場合，邀請的嘉賓大都指向ＩＣＴ（資訊及通訊技術）產業大老闆，彷彿大學不存在其他學院，人民的食衣住行和精神福祉及身心健康等，都只需晶片。

但在一片ＡＩ和半導體沸揚聲中，林百里先生的兩段話令人敬佩。日前在台大校友會舉行的二○二三年高等教育論壇中，林百里批評「學生對於課業沒有使命感」；他表示學生若對所學有使命，聽不懂也會努力聽、盡力追問。他更期許台灣高教加強學生的使命感。

林百里又指出「台灣的文化底蘊不夠，未來的人類除了需要電腦，還需要文化；因為科技只是文明的一項工具，但人類的精神還是寄寓於文化中，鼓勵學生多讀哲學，培養文化與思考。」

新冠肺炎疫情以來，在一片高教ＩＣＴ向前衝的來者不拒、「會呼吸的就行」、保證人社學院大專畢業生也能快速修完半導體學程（位）的喧譁中，難得有此空谷足音。台灣高教理當期許自己作為提升全球電子產學的尖兵，而不是氾濫救急的補教學園。

對「學生對於課業沒有使命感」這點責備求全，個人深有同感。

比如我的一些大學同學，畢業已四十多年了，但他們對我的量子物理講義及科普文章的興趣與回響，常遠高於修業中的在學學生和研究生，而他們是撐起這幾十年來的台灣ＩＣＴ產業的要角。他們對林百里建議的多讀哲學、培養文化與思考，常能反映在平時談笑中的如應斯響，舉一隅而以三隅反。

現任教育部和高教司主事者，應從未站上過國內高教講台，也從未有赴國外著名大學和研究機構訪問講學的經驗，他們制訂的政策難以追求高教卓越。這些政策常只是回應高層指示和社會一時脈動的零星即時措施，缺乏大局。加上對大學百般箝制，造成大學主管仰承上意，以期獲得快速又卑微的資源（經費、學程、院系、深耕計畫等）為辦學宗旨。這種不知何謂學風與人類文明的高教，如何培養學生對於課業的使命感和文化底蘊？缺乏這兩者，我們如何能樂觀期待台灣ＩＣＴ產業能持續立足世界？