核廢水的科學 因政治失焦

日本廿四日開始向大海排放福島核廢水，原本的科學議題，政治涉入後就失焦。

日本核廢水排放，引發中韓等國禁止日本水產品進口，並發生民眾搶購食用鹽情況及發起抵制赴日本旅遊。更可笑的是我國駐日代表宣稱微量放射性元素對身體有益！

自日本二○一一年發生三一一核災，廢水經過過濾和吸附等方式處理後，留下大量無法去除含氚的核廢水，東京電力公司曾提出五種解決方案，最後選擇排入大海，預計至今年底要排放三點一二萬噸。

全世界有些核設施會產生含氚核廢水，其中以用過核燃料處理廠最多，壓水式核電廠次之，沸水式較少。含氚廢水排入海最多的是法國拉哈爾再處理廠，每年排放一一四○○TBq（萬億貝克），是福島的四百倍。而中國大亞灣核電廠排放二二五TBq，是福島的八倍。

福島核廢水經處理後，氚核種無法過濾，本次排放濃度是每公升一五○○TBq，它是日本飲用水標準的四十分之一。聯合國國際原子能總署（ＩＡＥＡ）曾組團赴日本考察，成員中含中國和南韓代表，ＩＡＥＡ今年七月四日曾公布總結報告，認日本排放作業可符合國際安全規範及標準，對民眾和環境造成的輻射影響可以忽略。

另國內核三廠民國一一○年報顯示每年排放廿二TBq含氚廢水，是福島的○點六倍，核三廠排水造成劑量是○點○○一四八微西弗，比吃一根香蕉低五十倍，是天然背景輻射二點四毫西弗的百萬分之○點六。

氚的物理半化期十二點三年，衰變放出低能量貝它射線，當它進入人體會和蛋白質、脂肪或碳水化合物結合，後大多以氚化水型態自尿液排出體外。它在體內停留的半化期約十天左右，不會在體內累積。同樣道理，若你食用含氚漁產，也會排出不會累積體內。

核廢水排入海後，中央氣象局曾透過電腦模擬其擴散情形，估計在排放一至二年後到達台灣附近海域。比較擔心的是在北太平洋捕撈的秋刀魚，其魚獲最快十月抵台，漁業署應對它採樣調查。

國內原能會、食藥署和漁業署等相關單位，已啟動自日本輸入農漁產品的輻射檢測，隨時提供相關資訊，以保障國人健康。