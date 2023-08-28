泡湯與吃海產能相提並論？

謝長廷先生無愧其「助日代表」另名，在臉書說微量元素對身體有益，讓人懷疑他護航日本核災氚廢水排放。他澄清是談及北投溫泉及日本玉川溫泉含微量鐳的健康效果，並認為只有中國因為政治因素，夥同香港、澳門在抵制、抗議。個人以消費者立場，認為泡湯與吃海產是完全不同的行為；政府為了邦誼或許不便抵制，但對日本海產品還是要加強檢測並公開相關資訊。

溫泉含鐳是罕見，但稀少不等於優良。廬山溫泉被稱為「天下第一泉」，主要是含有碳酸氫根離子，這種溫泉又被稱為「美人湯」，可不含鐳。而泡湯時微量的鐳，或許對身體無害，甚至有少數研究說有益；但根據國家毒物中心網站對鐳的描述，鐳是已知的人類致癌物，暴露在高濃度的鐳當中，會導致骨癌、肝癌及乳癌的發生率增加。

食用含有放射性海產又與泡湯完全不同，大魚吃小魚、小魚吃蝦米，人類在食物鏈頂端，放射性若在體內累積，能保證對健康無害？

況且排核廢水入海，等於把自家廢棄物放入大家共用海域，即便實質上影響有限，心理上還是讓人不快。新加坡的「新生水」（NEWater）是廢汙水再利用，新生水廠製作瓶裝水免費讓人喝，水質保證絕對安全，但我帶回幾瓶，卻沒人想要嘗鮮。因水質再純淨，但水源惡心，消費者當然可拒絕。因此不但飲用水有水質標準，水源也有水質標準。依據《再生水資源發展條例》，不管再生水成分如何優良，即使已乾淨如純水，也明文排除再生水直接食用或用於食品業、藥品業。

目前日本排放氚廢水量較之龐大海水，或許影響微不足道，但日積月累，何時會是最後的稻草？日本政府或許有不得不排、台灣也有噤聲不語的苦衷，但泡鐳湯與吃氚廢水海產，完全不能相提並論。