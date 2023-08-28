助日代表 讓人想起萊豬

正值日本排放核能電廠廢水，引起國際間恐慌與強烈抗議之際，我國「駐日」代表謝長廷竟然表示：「微量的放射性元素反而對身體有益」；此話一出，輿論頓時譁然。雖然謝代表緊急發文澄清，強調自己談的是台灣北投溫泉、日本玉川溫泉含有微量鐳的相關效果，並沒有隻字涉及處理核廢水議題；只是台日泡湯文化歷史悠久，從未聽聞有人疑懼溫泉含有危害放射性元素情事，既然如此又何勞謝代表欲蓋彌彰、愈描愈黑的解釋呢？難怪輿論稱其職務應是「助日」代表。

謝代表的發言，讓人聯想到當初開放美國萊豬進口時，農委會主委陳吉仲比喻萊克多巴胺之於豬隻，就像人類保養品一般；二者說詞前後呼應，同樣讓人瞠目結舌。問題關鍵在於，不管是核廢水或是萊豬，大家最關心的是，相關食品有無潛藏健康安全的危機。

政府許可進口萊豬，卻顧慮美方反彈，藉口避免引起國際貿易糾紛，要求肉商不得標示肉品含萊劑成分，顯然剝奪消費者「知悉與選擇」的權利。至於核食（福食）問題，東日本震災後，我國政府在民國一百年曾禁止福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等五個縣市疑似受到核輻射汙染的食品進口；但在一○四年卻發現一些超市通路販售經竄改禁止進口產地食品，引起消費者人心惶惶。

這股核食風暴也吹到二○二一年東京奧運會，由於韓國選手村拒吃福島產地水產食物，引起日方地主國強烈不滿。尤有甚者，在日本排放核廢水入海後，放射性元素隨波逐流，如此引起汙染海域的國際糾紛勢必愈演愈烈。目前已有中國、南韓及港澳地區禁止日本水產品進口；我國食藥署則對部分高危險日本水產品加強監控，未禁止進口。

依法論法，《食品安全衛生管理法》第十五條第五項規定，國內民眾若是食用符合安全容許量標準的萊劑肉品，發生中毒事件時，政府應停止該肉品進口並協助受害者向廠商求償。姑且不論食用安全容量的萊劑肉品，何以會發生中毒事件？本條並未規定適用於符合輻射檢測標準的進口食品，是以如何保障民眾消費日本水產品的食安機制，將是政府施政的重大課題。

雖然，行政院設立「食品安全保護基金」，提供非法「福食」受害消費者求償管道；只是比起事後賠償，民眾更關心事前食安防範措施。加強對進口日本水產品檢測、產地標示稽核及嚴懲竄改產地標示之不法業者，應是政府部門刻不容緩的食安工作。