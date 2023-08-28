科技．人文聯合講座／動畫世界的無限想像

今年迪士尼一百周年，各項慶祝活動正熱烈舉辦中。談到迪士尼，許多人的腦海中大概都會浮現米老鼠、米妮、唐老鴨、布魯托…，這些伴隨無數孩童成長的卡通人物，很快就要成為百歲卡瑞了。

一百年前，華特．迪士尼執導了一部短片「愛麗絲的仙境」（Alice's Wonderland），由真人與卡通動物同台演出。該影片的製作技術與劇情張力，百年後觀賞仍很有看頭，可以想見當年推出時必然佳評如潮。可惜該製片公司在影片完成後就破產，促成了華特．迪士尼與兄長在洛杉磯共同創辦迪士尼公司。

這一百年來，迪士尼推出了許多膾炙人口的卡通動畫，包括「白雪公主」、「木偶奇遇記」、「仙履奇緣」、「歡樂滿人間」、「美女與野獸」、「獅子王」、「冰雪奇緣」…，不僅豐富了人們的想像力，也傳輸了關懷社會的普世價值，同時更大大推進了百年來的動畫技術。尤其近年來，電腦動畫科技突飛猛進，在導入人工智慧技巧後，動畫情境更加逼真，真實與虛擬的整合成效令人讚嘆。

日昨參加一場電腦動畫會議，聆聽一些正在開發的平面或立體動畫技術，無論是生物力學模擬，或是幾何數學解析，都讓人收穫良多。其實，每部動畫的背後都有諸多影音科技支撐，例如臉部表情的喜怒哀樂與愛恨嗔癡，模擬細節就相當幽微。如何讓動畫人物、貓狗和花朵的一顰一笑自然反映內在，其間挑戰之處甚多。

又如肢體動作的一舉一動，牽扯到骨骼、韌帶、筋膜、肌腱、肌肉和神經等生物力學，還有皮膚和血管的紋路色澤變化，電腦模擬時必須納入的參數相當多元且複雜。記得有次我問某位骨科醫師：一個人有幾塊骨頭？他當下愣在那邊，讓我嚇一大跳！教科書不是都教「成年人體共有二○六塊骨頭」嗎？眼前這位專家竟答不出來！經他細細道來，我才明白原來新生兒的骨頭數目大約三百，成長期間有些骨頭會融合，長大後才完構人體的骨骼。若再加上個體骨頭融合時的些許差異，以及胸骨算一塊或三塊也有不同說法，一個人到底有幾塊骨頭還真說不準。

此外，毛髮的自然擺動與靜止，根根都有其角色，可說是牽一髮而動全身。幾年前迪士尼製作的「海洋奇緣」（Moana），酋長和女兒莫娜的捲髮維妙維肖，其實也是運用了最前沿的電腦動畫科技才能達成。老天爺造物的巧妙實在是神乎其技，即使水滴也是千變萬化，試想若要以動畫模擬清水洗捲髮，那可就難上加難呀！

如今，電腦動畫科技讓我們享有更傳神逼真的視聽感受，未來必將更加超乎想像。儘管如此，當我們回頭再看一百年前的「愛麗絲的仙境」，或觀賞兩年前在台灣重映的「龍貓」時，種種莫名的感動依然湧上心頭！

（作者為台灣大學資訊工程系教授）