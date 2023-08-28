陸對台兩手硬 反掩蓋兩岸融合效應

近來大陸對台政策採取極限施壓及吸納雙主軸策略，軍事威懾、外交壓制、經濟制裁等窮台策略，及社會吸納單向融入齊發。主張「務實台獨」的民進黨總統參選人賴清德，儘管提出「和平保台」、「四大和平支柱宣言」，但因欠缺認同「九二共識」及支持「兩岸互不隸屬論」，即使宣稱遵奉蔡英文維持現狀路線，仍難以緩解「疑賴論」及解開兩岸政治僵局。

大陸對待主張「務實台獨」的賴清德，可謂採取極限施壓。面對台大選主軸，究竟是「戰爭與和平」抑或是「民主與專制」，顯然民眾感受到是明顯而立即危險的台灣安全課題。

僅是賴清德出訪巴拉圭過境美國，大陸毫不手軟在軍事經濟外交壓制台灣。賴訪前解放軍宣布在東海進行聯合行動演習；返台前，商務部又宣布對台兩千五百餘項商品進行貿易壁壘調查，批判兩岸貿易不公及歧視性待遇；返台後，陸又宣布在台周邊海域進行軍演威懾，台被迫退出中美洲議會。

顯見大陸對賴副出訪壓制極具針對性。陸對台政策緊迫逼人表面上是為遏制賴出訪，維持國際社會一中體制、避免台灣問題國際化及遏制台灣倚美謀獨、以武拒統。實際上已被解讀成運用對台政策引導總統大選，塑造「選擇民進黨、青年上戰場」意象。大陸壓制民進黨是事實，但此舉也可能產生負面影響。

大陸對台實施「兩手硬」壓制性策略所產生的「寒蟬效應」，恐將掩蓋兩岸融合戰略所產生的「磁吸效應」。例如宣布進行貿易壁壘調查、對台灣聚碳酸酯課反傾銷稅、暫停芒果輸陸等，讓ＥＣＦＡ能否持續運作，產生預期心理聯結。尤其貿易壁壘調查時間拓展至總統大選前一日，普遍被認為大陸介選。

賴清德因其台獨理念的純粹性，獲傳統深綠選民的政治認同，法理台獨者不會因其主張「務實台獨」，而批判其悖離獨立建國目標；雖曾主張「親中愛台」，卻不會被批評「親中賣台」；當倡議「德國統一才是真正統一」時，也不會有深藍選民認為賴會接受德國統一模式。

賴清德獨特台獨形象，已是根深柢固，即使宣稱自己非「台獨金孫」，大陸也不會對其懷抱任何不切實際幻想。問題是，大陸透過極限施壓，恰符合民進黨選戰主軸及訴求形塑台灣社會「亡國感」危機意識，反促成其集體政治動員。同時，也提供民進黨汙名化國民黨、民眾黨與大陸隔海唱和藉口，利於綠營選票極大化目標達成。

民進黨抗中保台的路線，讓台灣安全陷入明顯而立即危險狀態。儘管大陸尚無具體統一時間表，也不會主動觸發戰爭，但若出現台獨則會提早爆發戰爭。一旦賴上台，兩岸關係將更緊張、台灣經濟更趨邊緣化、國際空間更被壓縮、台灣安全更被威脅。但大陸反制，又使其成為賴的最佳助選員，有利民進黨選情。