粗糙斷交 衝擊多邊外交

由尼加拉瓜發動，中美洲議會通過決議排台納中，新聞只有一兩天的熱度，但是背後的前因後果值得深思。

首先是尼加拉瓜的大動作，來自台尼斷交的餘波蕩漾。二○二一年十二月九日，尼加拉瓜主動宣布與台灣斷交、次日與中國建交。當時引發台灣新聞熱議。甚至政府官方以及部分媒體有意無意地影射，台灣卸任某大使入籍尼國卻未返台與斷交有關。

其實台尼邦交風雨飄搖，不是一朝一夕。壓垮駱駝的最後一根稻草，是總統賀電遲遲未到。反觀蔡總統同年在另一個拉美邦交國宏都拉斯新總統選出來之後，立即拍發賀電，更引發尼國總統的強烈不滿。

事後證明，即使蔡總統拍發了賀電給宏都拉斯，宏國新任女總統基於國家利益的算計，還是在今年三月廿六日斷交了。不到十五個月的時間，台灣先後丟掉了兩個拉丁美洲的邦交國。可見發不發賀電，結果只是時間差。真正影響台灣未來多邊外交的關鍵，在於後續的處理態度與做法。

台灣外交部處理斷交的手法，流於粗糙和一廂情願。斷交前好話說盡，斷交後惡言相向，以至於台灣在拉丁美洲的非邦交國，沒有辦法在斷交後繼續以任何非官方形式設置辦事處或代表處。這對於台灣海外僑民是很大的不方便。更嚴重的是寒蟬效應，其他友邦看了台灣對待前邦交國的態度之後，心知肚明，以後台灣的態度應該也是如此前恭後踞。於是僅存的這些邦交國，無止境的競價索求台灣的對外援助。一旦斷交了，就不留情面地要求台灣外交人員限期離境，接著連雙方互設非官方代表處都免了。如此恩斷義絕，顯然是兩敗俱傷。這也是為什麼，中美洲議會討論尼國的排台納中提案，台灣的拉美邦交國不是噤聲就是不表態。

尼加拉瓜總統夫婦一家人長期執政是事實，但是別忘了，二○一七年蔡總統訪問尼國，曾經當面誇讚奧蒂嘉總統「做為一位革命家，能夠對正義這件事有所堅持，堅持台灣做為一個國家，在國際間應有的角色與地位，她非常感謝。」等到斷交後，出現中美洲議會排台決議，台灣外交部公開聲明，嚴厲譴責提案的尼國奧蒂嘉「獨裁政權自甘淪為中國馬前卒」。兩相對照，有邦交的時候說人家是「革命家」，斷交之後說人家是「獨裁政權」。外交辭令有必要如此粗鄙嗎？

外交部的心目中，除了親美親日之外，基於整體的國家利益，還是有必要措辭委婉、主動彈性的維繫與其他非邦交國的實質關係。