大屋頂下／借殼台獨．夢遊台獨 賴清德的台獨路徑圖

去年底，《大屋頂下》預言，將自己五花大綁在「務實台獨工作者／台獨金孫」亂繩中的賴清德，將獻演巨型魔術脫逃秀，吃瓜群眾們可等著看戲。

好戲上演。賴清德正在努力掙脫「台獨工作者／台獨金孫」的纏繞捆綁，卻似乎愈描愈黑，非但未化解方方面面的「疑賴論」，反而治絲益棼，使捆在自己身上的亂繩愈來愈理不出頭緒。

總結賴清德對此次總統大選的定位如下：

①四月十二日的參選談話說：馬英九是走回過去的一中框架，蔡英文則是在民主的道路上走向國際走向未來。並稱，這正是二○二四年之後國家未來的兩個截然不同的選項。

②七月十一日在宜蘭造勢場合稱：這場選舉是台灣在「中南海」與「白宮」之間的選擇；當台灣總統可以走入白宮，「我們追求的政治目標就已經達成了」。

③七月廿七日接受美媒《彭博》專訪稱：這場選舉分為兩條路線，一為與國際持續交流合作，深化民主道路，二為往回頭走，接受「一個中國」的原則，跟中國站在一起。他說：「我相信美國會持續支持台灣繼續往民主這條路上走。」

以上，中華民國總統參選人居然公然指稱，這次總統大選是在「中南海與白宮」之間的選擇，這非但驚世駭俗，簡直是豈有此理。

一、①②③都是「美國爸爸論」。難道台灣應當以美國的目標為目標？難道美國的目標應當高於台灣的目標？

二、賴清德當然應該反對中共片面主張「一個中國就是中華人民共和國」的「一中框架／一個中國原則」，但他更必須說清楚，若出任中華民國總統，他是否維持及認同「憲法一中的一個中國」及「憲法一中的一國兩區」。

「一個中國／一中框架／九二共識」，皆涉及兩岸在話語定義權上的爭議。賴清德如今的立場是，堅決肯定中共「一個中國就是中華人民共和國」的「一個中國原則」，卻根本棄絕己方在「憲法一中／一中各表」上對話語定義權的應然爭執，這當然不應是中華民國總統的正當立場。

三、賴清德所稱的「一中框架」並非建立在「中華民國憲法一中」的架構上，而是建立在「兩岸關係是國際關係／台灣與中國互不相屬／我們是台灣人，不是中國人」的台獨思維上。即以他經常引據的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」言，若依據「憲法一中」的法理，此說應當仍可視為「一中各表」；但賴清德既主張「兩岸關係是國際關係／台灣與中國互不相屬」，這就脫離了中華民國憲法，而是台獨。

四、兩岸對峙，台灣必須「倚美」，而美國也必然會介入台海。賴清德的路線是「倚美謀務實台獨」，而不是「倚美謀維持中華民國」。台灣必須思考，我們是否可能「倚美謀獨」？又為什麼不繼續「倚美謀維持中華民國」？

五、賴清德強調，「台海問題是國際性，也必然是國際性的紅線，也是台灣的紅線，也是我的紅線」。什麼是國際的「紅線」？即是迄今仍然存在的國際「一中政策」，亦即「不支持台灣獨立／反對任何一方片面改變現狀」。其實，「務實台獨工作者／台獨金孫」賴清德，正是明明踩在「不支持台灣獨立／反對任何一方片面改變現狀」的國際紅線上。

六、賴清德不斷渲染，兩岸是民主與專制的對抗，這一點無人置疑。但難道台獨真的是以民主與中共抗衡？而難道中華民國及中華民國憲法竟不能以民主與中共抗衡？難道台獨就是「民主的道路」？中華民國就不是「民主的道路」？

在《彭博》專訪中，賴清德出人意表地幾乎全盤否定了台獨，他提出了「台獨三無」，「無台獨路徑／無台獨計畫／無台獨框架」，但他卻並未回歸到中華民國的「憲法一中」，反而堅決肯定中共主張的「一個中國就是中華人民共和國」。自相矛盾，顛倒反覆，呈現了賴清德的自欺欺人與進退維谷。

賴清德的兩岸戰略，是「以務實台獨，實現和平保台獨」，而不是「以中華民國，實現和平保中華民國」。他說沒有「台獨路徑圖」，但其實他的「台獨的路徑圖」是這樣的：

一、務實台獨就是借殼台獨。但中華民國本來就是中華民國，而不是由子虛烏有的台灣國變過來的。借殼台獨說，我們其實本是主權獨立的台灣國，只是現在借用了中華民國的國號。這是買空賣空、鳩占鵲巢、冒名頂替、自欺欺人。

二、務實台獨就是內殺型台獨。只會撕裂中華民國，但無力對抗中華人民共和國（不是外擊型台獨），也不能改變美國的「不支持台獨」，因此使中華民國與台獨兩頭落空。

三、務實台獨就是夢遊式台獨。不正名、不制憲、不台獨公投，完全違反民主程序，溫水煮青蛙，狸貓換太子，意圖蒙混拐帶台灣人民夢遊進入台獨。

綜此，賴清德反對中共的「一中框架」，但並未回到「憲法一中」。他宣示「台獨三無」，但實際上卻操作「務實台獨／借殼台獨／內殺型台獨／夢遊式台獨」。這當然是自欺欺人，也當然是進退維谷。

賴清德應當思考：台灣可因對照「中共」而更有自尊、更安全，但台灣卻可能因逃避「中國」而更弱小、更不安全。中共非中國。因此，台灣要反對中共的「一中框架」，但必須努力持守中華民國的「憲法一中／一中各表」。

中華民國，愈「中華」，「民國」愈有力量。若「民國」逃避了「中華」的對照與承當，台灣在世界、在兩岸就失去了最大的能量，也更不安全。

「務實的台獨工作者／台獨金孫」這兩種人設，其實就是兩條紅線，皆大不利於賴清德若成為中華民國總統。

他說：「我是一個務實的台獨工作者，在任何職位上不變。」

如今賴清德可能成為中華民國總統，他必須鄭重向內外宣示，他變或不變？

面對疑賴論，賴清德若要摘掉台獨金孫的冠冕，他應當理智而勇敢地說：因為時空環境不同（這麼好的理由），我正式宣布台獨無路徑、無計畫、無框架，亦因台獨操作已完成階段性任務，民進黨將凍結台獨黨綱及台灣前途決議文。然後，最重要的是，他至少（強調至少）必須鄭重宣示：

「我若出任中華民國總統，將依據中華民國憲法（憲法一中），及兩岸人民關係條例（一國兩區）處理兩岸關係。」

賴清德一再強調，他將遵循蔡英文的兩岸路線。若是真的，他就至少（至少）不能漏掉蔡英文的這句話。這正是賴清德的紅線。

中華民國總統，應以中華民國憲法為脊梁。