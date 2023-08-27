開放陸客 不敵去中思維

陸委會廿四日宣布，九月一日起恢復第三地陸籍人士來台觀光，同時放寬非涉及特定高科技產業陸籍人士來台商務交流。兩岸團客觀光，雖規畫初期開放每日兩千人次陸客來台，以及兩千人次赴對岸旅遊，但需視陸方回應，再確定實施日期。

這一切仍不敵民進黨的去中思維，有如開場鑼鼓喧天觀眾引頸期盼，仍迎不來好戲登台；更坐實陸委會已完全棄絕其職責，而以仇視中國阻絕兩岸正常交流為業。一個標榜民主開放的政府並未說明為何只允許第三地陸籍人士來台，難道民進黨政府覺得來自第三地的陸籍人士會擁抱民進黨的政治主張？民進黨政府開放有限，顯然對兩岸觀光大幅開放之好處故意視而不見，心中只有仇恨中國，不願有利民生。

「放寬非涉及特定高科技產業陸籍人士來台商務交流」一舉更將兩岸高科技競爭推向諜影幢幢的無限想像，只是這種單方面設限，不能阻擋真正的有心人士以不正當手段取得高科技，反而斷送許多產業正常交流激盪而生的共榮盛景。兩岸產業發展各有先後，近年來護國神山讓許多台灣人自滿在高科技競爭中領先，卻忽略大陸在許多產業及科技領域進步的事實，限制特定高科技產業陸籍人士來台交流，更凸顯將正常觀光及商務交流無限上綱至產業競爭，甚至因國安而須恐共。

初期開放每日兩千人次陸客來台，以及兩千人次赴對岸，這種但書在舉世歡迎陸客聲中可謂獨創。大陸近十四億人口，台灣兩千三百萬，兩千對兩千感覺就是不怎麼太歡迎，「但需視陸方回應，再確定實施日期」更將觀光開放當成躲避球丟來丟去。民進黨政府一直奢想以觀光交流為餌，要大陸上談判桌，大陸當然看穿民進黨政府的意圖，但放久的餌已經走味，民進黨政府如今只能自尋台階，拋出開放建議，本來可博得開放打破僵局的美名，卻留下但書，將原來的主動出招置於被動回應對方的窘境；若陸方未善意回應，民進黨又將再次撈到大選前兩岸交惡有利其動員的籌碼，卻讓許多期盼兩岸正常交流的民眾大失所望。

大幅度開放觀光將可能使台灣民眾重溫幾千年的中華文化滋潤，為免因去中造成台灣奄奄一息的中國情懷再次開枝散葉，民進黨政府不願兩岸大幅開放觀光；再者，民進黨政府不願台灣民眾驚艷大陸近年發展之突飛猛進，大內宣的底氣不能失去，這是政權存續的問題。

民進黨兩岸觀光政策猶如「千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面」，當今民進黨的琵琶行錯失開放先機，更完全不顧民眾期盼兩岸開放的希望，若問座中泣下誰最多？當是基層民眾淚漣漣。