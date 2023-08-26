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消「師」危機 恐惡性循環
今年的正式教師甄選，各縣市政府在教育部要求下，紛紛要求各校將缺額開出，名額大幅增加，促使許多原本仍擔任代理教師的教育夥伴，順利成為正式老師，這是可喜可賀的事，真心為這些堅持到底，終於「上岸」的夥伴們喝采！
但各校卻遭遇前所未有的狀況，校內優秀代理教師也在各縣市「開大缺」中考上正式老師，而學校有懸缺代理、退休教師缺額、縣市介聘缺額、縣市政府聯甄分發卻因考上離家較近的學校放棄報到等各種缺額，加總起來，只能招考代理教師，也因為代理教師需求量大增，但有意願擔任代理教師者太少，導致許多學校已經辦理二十多次的代理教師甄選，甚至是隨到隨考的彈性甄選方式，仍面臨「等不到人」窘境。
身為校長，若問我有無解方，老實說，就是透過人脈、實體與線上等各種管道努力找人，千拜託、萬拜託，希望幫學校覓得有心人、有緣人與有志之士。
教師大缺工產生的問題，必須集眾人之力來解決。從學校的教師職務編配、教師缺額的控管、正式與代理教師的師資需求到師資培育機構的各類科師資培育人數，到教育部與縣市教育局的政策規畫與教師聯合甄選制度、代理教師師資儲備等等。
真心希望有決策權力與能力者，能夠搭建平台，讓環節中的利害關係人，都能與會商議問題的解決方法。而且這個問題一定要好好處理。否則，此現象將落入惡性循環，會一再發生，這幾年恐愈加嚴重。
快開學了，全國無論城鄉，無論高國中小，還有許多學校還在苦等老師來報考。
開學在即，老師，您在哪裡？
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