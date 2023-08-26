私校陷困境 補助只能止痛

明年政府教育科學文化預算大幅增加，補貼私校學雜費占了甚大比率，這與當年廣設大學如出一轍。

前述兩項教育政策，不禁讓人想起張大帥看學生籃球賽的笑話。大帥看場上十個人拚命搶一個球，頓時火冒三丈斥責主辦單位，給了這麼多經費辦教育，怎麼還讓學生爭搶一個籃球。主辦單位懼於大帥的威權，只得發給球員每人一球，比賽方式也改為個人定點投籃。

補助私校學雜費或許能暫解燃眉之急，但仍不禁要問，因為受到少子化衝擊，使得招生情況不佳的私校，縱然明年有了補助，但是根本問題有獲得解決嗎？或許正如蔡英文總統自述，任期只到明年，以後的事她也不想管了。綜理國家教育大政的官員，也跟著用如此短視的態度施政，不就是尸位素餐嗎？

有競爭才有進步。不可諱言，選讀學校的排序先後，當然也包含學雜費的差異。政府為解決私校經營困境，竟然想出公私立學雜費齊頭式平等的招數。面對沉痾僅施予止痛藥，恐難有治癒的效果。

蔡政府慣用以補助經費面對問題，百年大計之事，竟然亦企圖以撒錢方式解決，真是滑天下之大稽。