聽新聞
test
0:00 / 0:00

私校陷困境 補助只能止痛

聯合報／ 陳林生／廣編文案、大學退休秘書（高雄市）

明年政府教育科學文化預算大幅增加，補貼私校學雜費占了甚大比率，這與當年廣設大學如出一轍。

前述兩項教育政策，不禁讓人想起張大帥看學生籃球賽的笑話。大帥看場上十個人拚命搶一個球，頓時火冒三丈斥責主辦單位，給了這麼多經費辦教育，怎麼還讓學生爭搶一個籃球。主辦單位懼於大帥的威權，只得發給球員每人一球，比賽方式也改為個人定點投籃。

補助私校學雜費或許能暫解燃眉之急，但仍不禁要問，因為受到少子化衝擊，使得招生情況不佳的私校，縱然明年有了補助，但是根本問題有獲得解決嗎？或許正如蔡英文總統自述，任期只到明年，以後的事她也不想管了。綜理國家教育大政的官員，也跟著用如此短視的態度施政，不就是尸位素餐嗎？

有競爭才有進步。不可諱言，選讀學校的排序先後，當然也包含學雜費的差異。政府為解決私校經營困境，竟然想出公私立學雜費齊頭式平等的招數。面對沉痾僅施予止痛藥，恐難有治癒的效果。

蔡政府慣用以補助經費面對問題，百年大計之事，竟然亦企圖以撒錢方式解決，真是滑天下之大稽。

延伸閱讀

監管不力教育部被當「塑膠」 教團籲全面盤點私校現況

全教總籲徹查私校聘約 教育部承諾發函查核

分發入學缺額少於111學年 私校冷暖兩樣情

高雄私校法拍首例 高美醫專底價估3.6億首拍流標收場

相關新聞

高教轉骨 不是光靠錢

行政院院會於廿四日通過一一三年度中央政府總預算案，院長陳建仁稱明年教科文化預算編列高達五六一二億元，沒有債留子孫，更強調...

私校陷困境 補助只能止痛

明年政府教育科學文化預算大幅增加，補貼私校學雜費占了甚大比率，這與當年廣設大學如出一轍。

消「師」危機 恐惡性循環

今年的正式教師甄選，各縣市政府在教育部要求下，紛紛要求各校將缺額開出，名額大幅增加，促使許多原本仍擔任代理教師的教育夥伴...

請給我不會跌倒的公廁

聯合新聞網一則新聞「北市公廁兩成不合格，醫院最多」，讓我非常有感觸。該文列出台北市須符合以下十二項標準才是合格的公廁，包...

面對認知症 須先建立健康生活

民意論壇日前「面對失智，你準備好了嗎」一文，作者主張在認知功能早期退化階段開始進行財物安全、預立醫療計畫、財產信託和靈性...

電力需求管理升級 創造三贏

能源需求管理，對節能減碳之效益具顯著貢獻，已是國際能源產官學界之共識；台灣如何選擇需求管理的方案與配套措施，篩選合適的方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦